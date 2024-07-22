快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

南韓年輕投資人賺飽想提早退休 轉向投資月配息ETF領固定收入

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在南韓投資界，月配息ETF正日益受到千禧世代和Z世代的年輕投資客喜愛。美聯社
在南韓投資界，月配息ETF正日益受到千禧世代和Z世代的年輕投資客喜愛。美聯社

數十年來，投資在高股息股票等承諾提供優良配息的金融商品，在南韓被認為是年長投資人才會做的事，但近年來，南韓的千禧世代或Z世代年輕投資人，也開始願意將資金投入在這類商品，擺脫加密幣等短期投資工具。

據韓國經濟日報對南韓五大證券公司數據的近期分析，月配息指數股票基金（ETF）的資金總規模已達到11.36兆韓元（82億美元），是2022年底1.17兆韓元的十倍。同一期間五大券商販售的月配息ETF商品種類從19種增加至67種。

該分析顯示，在持有至少一檔在韓國交易所交易的月配息ETF的60萬5,575名投資人中，40多歲以下的投資人占了71.7%，60多歲以上的只占了6.1%。

近年來，具備高金融素養的南韓年輕富豪，經常透過積極、高槓桿的股票和加密幣投資來累積財富。

不過，分析師表示，隨著有些年輕投資客想提早退休享受人生，風向已開始出現轉變，他們開始轉而聚焦在配息型的投資，以求穩定收入。

業界主管說，在YouTube或其他線上投資社群裡，月配息ETF在千禧世代和Z世代間十分火熱。

一名20多歲南韓ETF投資客說：「去年，有許多我這個年紀的人展現出對短期迅速暴漲股票的興趣，例如電池股。但最近，他們對高配息股票和月配息ETF更有興趣。」

據主要市場營運商韓國交易所，今年推出的前十大ETF產品，約有一半是屬於配息型。

由於配息ETF的人氣愈來愈高，資產管理公司正在販售各種不同資產組合的這類ETF，包含的金融商品包括選擇權和不動產投資信託（REIT），不再單純只包含高配息股票。

不過，儘管年輕投資人對月配息ETF的興趣愈來愈高，但分析師仍警告，他們應該對自己的投資行為多加小心。

一名資產管理公司主管說：「投資界沒有白吃的午餐。雖然月配息ETF看起來好像一應俱全，一次包含了成長股和高配息股票，但就和其他ETF一樣，一旦股價暴跌，這些ETF仍可能虧掉你大部分的老本。」

ETF 南韓 投資人

延伸閱讀

南韓每千人一間超商 網紅為行銷助力

北韓今年第8次投擲穢物氣球…南韓每天擴音喊話 恐有1後果

消失1年！南韓男神南潤壽首認「捐腎救父」：這是我應該做的事

2016以來最高階脫北者 北韓駐古巴外交官投奔南韓

相關新聞

南韓年輕投資人賺飽想提早退休 轉向投資月配息ETF領固定收入

數十年來，投資在高股息股票等承諾提供優良配息的金融商品，在南韓被認為是年長投資人才會做的事，但近年來，南韓的千禧世代或Z...

蘋果8/2公布財報 市場關注AI手機進度

蘋果（Apple）將於8月2日公布財報，其中生成式人工智慧AI（Gen-AI）系統Apple Intelligence應...

法拉利純電跑車新廠 揭開面紗

超跑車廠法拉利將在明年底推出旗下第一款純電動車，孕育這款車的新廠房也在近日揭開神秘面紗。

花旗報告：AI技術可能取代54%銀行業工作

花旗集團表示，人工智慧（AI）在銀行業所取代的工作數量，可能遠超其他產業，因為這項技術將顛覆消費金融，促進從業人員的工作效率。根據花旗最新的AI報告，銀行業約54%的工作可能遭自動化取代，另有12%的職位可能受AI技術強化。花旗已在過去一年慢慢開始試驗AI，原因是這種科技有望提高員工生產力，並降低成本。

拜登退選增添政治不確定性 亞股普遍挫跌

受到美國總統拜登決定退選，增添政治不確定性，以及中國宣布降息提振經濟，投資人似乎不為所動的影響，亞洲股市今天普遍挫跌

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

路透社引述3名知情人士說法報導，晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。