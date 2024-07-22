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民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

拜登退選增添政治不確定性 亞股普遍挫跌

中央社／ 香港22日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

受到美國總統拜登決定退選，增添政治不確定性，以及中國宣布降息提振經濟，投資人似乎不為所動的影響，亞洲股市今天普遍挫跌。

法新社報導，在前美國總統川普上週末遇襲受傷，以及接下來的共和黨全國代表大會後，越來越多人看好川普贏得11月總統大選，投資人正試圖消化來自白宮最新消息帶來的影響。

拜登21日宣布退選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選。

消息一出，市場懷疑誰將和川普對決，預期川普將贏得大選的心理已經推升股市和美元匯價，因為外界預期川普當選後，可能會推動減稅或鬆綁管制。

分析師表示，市場短期內可能會出現波動。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「這就像是翻覆的政治棋盤，投資人忙著撿拾棋子。」

「這個令人意外的轉折帶給市場大量的政治不確定性，大家忙著思考下一步。」

歐美股市上週受到全球電腦系統大當機影響重挫。亞洲股市今天也隨著上週的歐美股市跌勢，普遍收低。

東京、上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市都收跌。香港股市則逆勢收高。

川普 投資人 拜登

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