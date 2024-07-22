蘋果8/2公布財報 市場關注AI手機進度

蘋果（Apple）將於8月2日公布財報，其中生成式人工智慧AI（Gen-AI）系統Apple Intelligence應用、iPhone 16新品和AI手機進度、AI伺服器布局等議題，將成為投資人關注焦點。

根據蘋果官網訊息，蘋果將於美國時間8月1日下午（台灣時間8月2日上午）公布2024會計年度第3季（截至6月底）的季度財報，蘋果執行長庫克（TimCook）將在線上回應法人提問。

蘋果在6月中旬全球開發者大會（WWDC）推出個人智慧系統Apple Intelligence，市場普遍認為這是蘋果積極與Alphabet的谷歌（Google）與微軟（Microsoft）資助的OpenAI，在生成式AI應用領域競爭，也帶動蘋果在AI智慧型手機布局進展。

市場評估，蘋果將在今年9月推出的iPhone 16系列，內建生成式AI應用，加入AI手機戰場。外媒日前報導，OpenAI推出的新產品GPT-4o mini，將在今年秋天與蘋果Apple Intelligence結合，在iPhone等裝置運行。

美系法人預期，今年下半年iPhone 16系列備貨量落在8500萬支至9000萬支區間，較2023年同期iPhone 15備貨量約8300萬支成長約5%。天風國際證券分析師郭明錤預估今年下半年iPhone訂單量約8700萬支。

展望未來2年，法人預期2025年iPhone出貨量將達到2.35億支，較今年成長7%，預估到2026年，iPhone出貨量可到2.62億支，年成長11%；Apple Intelligence將是驅動iPhone出貨成長以及帶動換機潮的關鍵動能。

不過，郭明錤分析，蘋果推出Apple Intelligence，被認為有機會帶動iPhone 16訂單增加，但目前AppleIntelligence在今年下半年，僅提供給美國用戶測試的Beta版，此外Apple Intelligence Siri僅支援英語，消費者是否會在下半年因為測試版本的Apple Intelligence而購買新款iPhone 16系列，仍有待觀察。

市場也高度關注蘋果在人工智慧AI伺服器布局進展。美系法人評估，蘋果可能在2025年採用台積電3奈米晶片製程的M3或M4自研晶片，生產自家AI伺服器，預期到2026年，蘋果可能採用台積電2奈米先進製程以及SoIC封裝技術，量產M5自研晶片以擴大自家AI伺服器效能。