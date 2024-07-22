路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠！學者分析指出，南韓都市化程度逐漸提高，還有喜歡簡單進食的單身青年增加，導致超商蓬勃發展，加上南韓流行文化崛起，各國民眾喜愛看各式與「南韓」有關的新鮮題材，使許多網紅都以超商為題材拍片，過程都為超商做出大量行銷。

2024-07-22 12:48