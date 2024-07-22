快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

中央社／ 新加坡22日綜合外電報導
晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。路透
晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。路透

路透社引述3名知情人士說法報導，晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，以符合美國現行出口管制規定。

報導提到，輝達今年3月宣布推出Blackwell晶片系列，預計今年稍晚量產，其中B200晶片在某些任務上的處理速度比前一代快30倍，例如支援聊天機器人回覆提問。

消息人士說，輝達將與中國浪潮集團合作推出並銷售這款晶片。中國版新型晶片可能命名為B20。

輝達發言人對上述報導不予置評；浪潮集團亦未回覆路透提問。

美國去年收緊對中國的尖端半導體出口管制，以防堵中國在超級運算（supercomputing）領域有所突破，進而成為中國軍方的助力。在此之後輝達曾專門為中國市場研發3款晶片。

路透社今年5月報導，輝達為中國市場打造的最先進晶片H20在今年開始供貨之初銷量不算好，且這款晶片的售價較競爭對手華為的晶片更低廉。但據消息人士透露，如今輝達晶片的銷量正迅速成長。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis估計，輝達今年可望在中國售出超過100萬組、市值至少120億美元的H20晶片。

半導體 售價 美國

延伸閱讀

美食-KY、八方雲集複製成功經驗 擴大美國市場布局

美選多政治語言 美媒：防衛台灣問題會再出現

地緣政治急單湧…陸企囤晶片 台積拚Q3營收再超標

路透：拜登一夜間改變心意 震驚白宮幕僚

相關新聞

路透：輝達打造中國專用AI晶片 以符合美國出口管制

路透社引述3名知情人士說法報導，晶片巨擘「輝達」（Nvidia）正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧（AI）晶片專用版本，...

台積電等亞洲AI股慘跌 大摩建議獲利了結 轉戰這族群

亞洲科技股今天邁向疫情爆發以來最糟拋售局面，此前，摩根士丹利策略師建議投資人對先前AI題材帶動大漲的族群進行獲利了結。

路透：NVIDIA準備為大陸市場推出新旗艦AI晶片 暫名B20

路透引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）正為中國大陸市場開發符合美國現行出口管制規範的新款旗艦人工智慧（AI）晶片。

南韓每千人一間超商 網紅為行銷助力

在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠！學者分析指出，南韓都市化程度逐漸提高，還有喜歡簡單進食的單身青年增加，導致超商蓬勃發展，加上南韓流行文化崛起，各國民眾喜愛看各式與「南韓」有關的新鮮題材，使許多網紅都以超商為題材拍片，過程都為超商做出大量行銷。

史上最嚴重債務危機 窮國將無公共預算

開發中國家為償還債務，以致健康、教育及社會照顧等公共服務預算被迫削減，將面臨最嚴重的債務危機！一項報告指出，發展中國家將近一半的國家預算都用於償還債權人，若不採取緊急措施進行干預，嚴重程度恐將超過歷史上的債務危機。

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

晶片政治不再只是晶片產業本身的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。