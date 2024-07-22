快訊

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

整理包／2024萬安演習22日登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓每千人一間超商 網紅為行銷助力

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠。（Photo by Young Sok Yun 윤영석 on Flickr under C.C. License）
在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠。（Photo by Young Sok Yun 윤영석 on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠！學者分析指出，南韓都市化程度逐漸提高，還有喜歡簡單進食的單身青年增加，導致超商蓬勃發展，加上南韓流行文化崛起，各國民眾喜愛看各式與「南韓」有關的新鮮題材，使許多網紅都以超商為題材拍片，過程都為超商做出大量行銷。

南韓超商超過台灣

我國今年發布的產業經濟統計簡訊指出，台灣便利商店門市普及，民生用品種類眾多、24小時全年無休及服務多元化等特點，也隨著消費者需求，發展各式複合店型，成為民眾生活的重要一環。數據顯示，全台2023年共有逾1.3萬家便利商店，平均每1703人就有1間便利商店，但這驚人的數字仍遠不及南韓。

CNN》報導，統計至去年，南韓國內一共有55200間便利超商，平均每950人就有一座便利商店。在南韓，便利超商與台灣一樣有著各種生活化的功能，包括領包裹、儲值卡片或繳水電費，都可以在超商完成。

網紅進行大量行銷

針對南韓便利超商產業如此興盛的原因，學者分析出，隨著南韓都市化程度逐漸提高，該國已有超過8成的人口都居住於都市地區，這也推升了便利超商的需求；加上南韓出現愈來愈多單身家庭，單身居明更傾向選擇外送，或在便宜、便利的超商用餐，而非自己買菜在家做飯。

隨著韓團、韓劇在各國崛起，帶動起全球韓流，有關韓國的事物引發各國民眾興趣，所以南韓的食物與日常小物都成為網紅們爭相拍攝的題材，便利超商也不例外，就有網紅拍片的題材是展示南韓便利超商的產品。

「便利超商的獨特性和社群媒體的有效行銷互相結合，提高了它們的受歡迎程度，」學者指出，事實上，韓國便利商店公司獲得巨大的成功，甚至正在向海外擴張，如在越南和馬來西亞等東南亞國家設有商店。

【更多精采內容，詳見

便利商店 南韓 超商

延伸閱讀

北韓今年第8次投擲穢物氣球…南韓每天擴音喊話 恐有1後果

《善宰》邊佑錫保鑣維安過度南韓國會也關注 機場社長吐「荒謬、違法」

美起訴前白宮國安官員金秀美 控當南韓特務10年

消失1年！南韓男神南潤壽首認「捐腎救父」：這是我應該做的事

相關新聞

南韓每千人一間超商 網紅為行銷助力

在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠！學者分析指出，南韓都市化程度逐漸提高，還有喜歡簡單進食的單身青年增加，導致超商蓬勃發展，加上南韓流行文化崛起，各國民眾喜愛看各式與「南韓」有關的新鮮題材，使許多網紅都以超商為題材拍片，過程都為超商做出大量行銷。

史上最嚴重債務危機 窮國將無公共預算

開發中國家為償還債務，以致健康、教育及社會照顧等公共服務預算被迫削減，將面臨最嚴重的債務危機！一項報告指出，發展中國家將近一半的國家預算都用於償還債權人，若不採取緊急措施進行干預，嚴重程度恐將超過歷史上的債務危機。

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

晶片政治不再只是晶片產業本身的問題。

法食品巨擘瞄準銀髮營養品商機

法國食品巨擘達能（Danone）正加速投資癌症病患和老年人專用的營養飲品市場，押注人口老化將推動長期成長。達能執行長聖阿弗里克（Antoine de Saint Affrique）推動企業復甦計畫的下個階段重點，將是醫療營養品。

沙烏地阿拉伯發債速度創紀錄 稱冠新興市場

沙烏地阿拉伯取代了連續12年霸榜的中國大陸，成為新興市場發行最多國際債務的國家。

印度新金融中心將推美元即時結算

位於古吉拉特邦（Gujarat）的印度新金融中心，今年稍晚或明年初可望得以開始進行美元即時結算。印度高級官員對彭博資訊說，一旦即時結算能夠運作，將讓印度更能吸引外國投資人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。