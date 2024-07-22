南韓每千人一間超商 網紅為行銷助力

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

在南韓，平均每950人就有一間便利商店，數字為全球之冠！學者分析指出，南韓都市化程度逐漸提高，還有喜歡簡單進食的單身青年增加，導致超商蓬勃發展，加上南韓流行文化崛起，各國民眾喜愛看各式與「南韓」有關的新鮮題材，使許多網紅都以超商為題材拍片，過程都為超商做出大量行銷。

南韓超商超過台灣

我國今年發布的產業經濟統計簡訊指出，台灣便利商店門市普及，民生用品種類眾多、24小時全年無休及服務多元化等特點，也隨著消費者需求，發展各式複合店型，成為民眾生活的重要一環。數據顯示，全台2023年共有逾1.3萬家便利商店，平均每1703人就有1間便利商店，但這驚人的數字仍遠不及南韓。

《CNN》報導，統計至去年，南韓國內一共有55200間便利超商，平均每950人就有一座便利商店。在南韓，便利超商與台灣一樣有著各種生活化的功能，包括領包裹、儲值卡片或繳水電費，都可以在超商完成。

網紅進行大量行銷

針對南韓便利超商產業如此興盛的原因，學者分析出，隨著南韓都市化程度逐漸提高，該國已有超過8成的人口都居住於都市地區，這也推升了便利超商的需求；加上南韓出現愈來愈多單身家庭，單身居明更傾向選擇外送，或在便宜、便利的超商用餐，而非自己買菜在家做飯。

隨著韓團、韓劇在各國崛起，帶動起全球韓流，有關韓國的事物引發各國民眾興趣，所以南韓的食物與日常小物都成為網紅們爭相拍攝的題材，便利超商也不例外，就有網紅拍片的題材是展示南韓便利超商的產品。

「便利超商的獨特性和社群媒體的有效行銷互相結合，提高了它們的受歡迎程度，」學者指出，事實上，韓國便利商店公司獲得巨大的成功，甚至正在向海外擴張，如在越南和馬來西亞等東南亞國家設有商店。

【更多精采內容，詳見 】