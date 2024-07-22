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晶片違法流入俄國減1/5 中、港仍是逃避制裁熱點

中央社／ 香港／華盛頓21日綜合外電報導

美國商務部先前未披露的資料顯示，今年透過中國和香港轉運、為俄羅斯戰爭提供協助的半導體等管制品減少了1/5，但香港仍是全球逃避制裁的熱點。

美國商務部官員告訴路透社，今年1月至5月間，透過香港轉運的通用高度優先項目（Common HighPriority Items），也就是美國和歐洲聯盟（EU）認為可能用於俄烏戰爭的微電子等先進零組件，減少了28%。

這名官員表示，在同一時期，這些物品透過中國（不包括香港）的轉運減少了19%。

路透社率先報導了這些先前未公開的數字。

當被問到透過中國轉運軍民兩用商品到俄羅斯的問題時，美國商務部對路透社引述稍早聲明，概述其「限制俄羅斯取得維持對烏克蘭殘酷戰爭所需技術等物品」的努力。

這名官員表示：「我認為至少有理由樂觀地認為，我們已經能夠減緩部分這類貿易。」但他補充說：「中國仍然是我們最關切的問題。」

美國及其盟國指責中國支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，包括透過出口莫斯科武器製造商所需的零件和設備。

美國國務院和財政部對世界各地涉嫌與俄國軍方有商業聯繫的實體實施多輪制裁，其中包括一直在轉移半導體的香港空殼公司。

這名不願透露姓名的官員表示，非法流動的減少是多種因素的結果，包括美國當局的積極執法，以及與產品被轉運的公司接觸。

俄烏戰爭 美國 香港

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