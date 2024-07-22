拜登震撼退選…本周開盤前 五件國際事不可不知

在黨內不斷施壓要求退選的聲浪下，美國總統拜登不得不放棄競選連任的努力，也為2024年美國總統大選注入新的不穩定因素。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

拜登宣布退出總統大選 支持賀錦麗接棒出戰

現年81歲的拜登表示，將完成目前任期，並為59歲的副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人背書。拜登稱讚賀錦麗是一位「非凡的合作夥伴」。賀錦麗接受總統的支持，並在周日下午發布聲明稱「我的意圖是爭取並贏得提名」。

拜登在社交媒體平台X上發布聲明稱，「雖然我一直打算尋求連任，但我相信現在交棒符合我們黨和我們國家的最大利益，我將全心專注於履行剩餘任期內的總統職責」。

台積ADR 創四年來最重周線頹勢 美科技股唯指望財報超標

拜登宣布不尋求連任後，美股期指變動不大 ，標普500指數期貨漲不到0.1%。

台積電ADR上周重挫11.5%，創下2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台灣和全球晶片供應鏈安危再度引發疑慮，那斯達克綜合指數也受拖累，一周市值蒸發9,000億美元，恐得指望多家科技巨人公司接下來發布的財報來扭轉頹勢。

台積電ADR上周五再跌3.6%，台積電（2330）法說會上修財測無力扳回頹勢。費城半導體指數周五也繼續大跌3.1%，周線跌幅深達8.8%，創下今年4月19來最大單周跌幅。台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅，較台北交易溢價11.9%。

那斯達克綜合指數上周五下跌0.8%，周線大跌3.6%。那斯達克綜合指數周三出現二年來最大跌幅，周五又爆發全球牽連甚廣的資訊系統大當機。

標普500指數周五下跌 0.7%，一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現。道瓊工業指數周五下跌 377.49 點，但周線仍上漲0.7%。

以色列、葉門緊張升高

為報復葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）上周以無人機攻擊以色列台拉維夫，以色列20日派遣戰機襲擊葉門紅海港口城市荷台達（Hodeida），青年運動組織21日又對以色列港口都市艾拉特（Eilat）發射數枚飛彈回敬，但遭攔截，引發各界關注以色列與葉門情勢。

以色列軍方表示，已派遣戰機攻擊胡塞組織在荷台達的「軍事目標」包括發電站、燃料儲存庫等，以色列總理內唐亞胡表示，該港是伊朗供應武器給青年運動組織的門戶。

分析指出，這是以色列首度宣告對約1,800公里外的葉門展開襲擊。青年運動組織上周以雷達難以偵測的新型無人機，攻擊台拉維夫，造成一死八傷，象徵該組織正在改變過去聚焦於攻擊紅海商船的策略，進一步升高緊張情勢。

850萬台Windows裝置當機 微軟資安面臨大挑戰

微軟初步估計，資安公司CrowdStrike的軟體更新，造成全球850萬台Windows裝置大當機。受影響的企業已緩慢恢復，但到處可見的微軟Windows系統「藍白死機」畫面，仍凸顯微軟的資安挑戰。

微軟20日在部落格文章說，「目前估計CrowdStrike的更新，影響850萬台Windows裝置，不到所有Windows機器的1%」，但卻造成廣泛的經濟和社會衝擊。多家企業和政府的系統陷入停擺，癱瘓數小時，數千個飛機航班延誤或停飛，醫院被迫延後醫療處置，金融市場交易也因此變慢。

微軟允許開發人員自由設計出能與作業系統深度互動的強大軟體，固然帶來益處，卻也讓資安問題長期成為微軟Windows系統的罩門，在這次事件尤為明顯。

川普揚言要陸車來美設廠 市場憂心加劇價格競爭

美國前總統川普信誓旦旦說，一旦勝選，上任後會馬上撤銷現任總統拜登的「電動車命令」，並表示願意開放中國大陸電動車工廠從墨西哥移往美國。由於這兩項措施將影響美製電動車買氣並加劇價格競爭，特斯拉等美國電動車類股應聲重挫。

川普在共和黨全國代表大會（RNC）演講時說：「我第一天就會終止電動車命令。」他表示，這麼做可「拯救美國汽車工業免於毀滅…而且每輛車可為美國消費者省下很多很多的錢。」

拜登政府並未頒布電動車「命令」，但環保署（EPA）3月實施新的空汙限制規定，引來非法逼迫車商銷售電動車的批評，儘管製造商在遵守新規定時仍有選擇餘地。川普揚言撤銷的「電動車命令」，指的就是EPA限制排氣管排廢新規定，他批評規定太嚴，逼車商銷售更多電動車和油電混合車款。

美國電動車類股19日全盤皆墨，盤中最深跌幅都很可觀，特斯拉一度暴跌4.3%，Rivian跌2.7%，Workhorse跌9.5%，Zeekr跌3.1%，Faraday跌6.5%，Polestar和Mullen下跌8%左右。經營電動車充電站的公司同步下挫，ChargePoint跌7.8%，EVgo跌6.6%，Blink跌6.5%。