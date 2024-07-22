850萬台Windows裝置當機 微軟資安面臨大挑戰

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

微軟初步估計，資安公司CrowdStrike的軟體更新，造成全球850萬台Windows裝置大當機。受影響的企業已緩慢恢復，但到處可見的微軟Windows系統「藍白死機」畫面，仍凸顯微軟的資安挑戰。

微軟20日在部落格文章說，「目前估計CrowdStrike的更新，影響850萬台Windows裝置，不到所有Windows機器的1%」，但卻造成廣泛的經濟和社會衝擊。多家企業和政府的系統陷入停擺，癱瘓數小時，數千個飛機航班延誤或停飛，醫院被迫延後醫療處置，金融市場交易也因此變慢。

微軟允許開發人員自由設計出能與作業系統深度互動的強大軟體，固然帶來益處，卻也讓資安問題長期成為微軟Windows系統的罩門，在這次事件尤為明顯。

搭載微軟軟體的電腦和伺服器，一直都是犯罪集團、及俄羅斯和中國大陸支持駭客的攻擊目標。微軟高層也因此常赴國會解釋為何Windows系統容易出問題。

這次之所以災情慘重，是因微軟允許CrowdStrike的安全軟體Falcon在電腦核心層級（kernel）執行，更新錯誤時，也剝奪了整個系統的指揮中心。

俄羅斯 資安

延伸閱讀

全球大當機影響850萬台Windows裝置 微軟：占比不到1%

全球大當機影響850萬台Windows設備 微軟五項措施因應

Windows系統大當機 微軟：估影響全球850萬台裝置

資安業出包 全球IT當機元凶…空運恐須數周復原

相關新聞

航運通膨 恐拖慢歐洲降息

今年4月以來，亞─歐航線貨櫃運費已上漲一倍多，經濟學者因而警告，投資人可能低估了航運成本大幅上升將推升通膨的風險，從而可...

財報重頭戲 特斯拉、Alphabet上秀

在本周公布的美國6月通膨數據料將強化9月降息預期之際，特斯拉與Google母公司字母（Alphabet）本周將率先美股科...

美股大漲 超級富豪變多…今、明年有望續增

最新報告顯示，受益於美股大漲，去年身價3,000萬美元以上的超級富豪人數總共增加8%，且多數增加的富豪都來自美國。報告預...

美晶片業股價 牽動盤勢

地緣政治壓力和類股輪動拖累半導體類股上周重挫，費城半導體指數更摜破代表短期趨勢指標的50日移動均線，若繼續下殺，可能對更...

850萬台Windows裝置當機 微軟資安面臨大挑戰

微軟初步估計，資安公司CrowdStrike的軟體更新，造成全球850萬台Windows裝置大當機。受影響的企業已緩慢恢...

原定今年底完工…LG與美國通用合資電池廠 因電動車銷售降溫緩建

韓媒報導，受到全球電動車市場需求暫時停滯的影響，LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）與美國通用汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。