美晶片業股價 牽動盤勢

地緣政治壓力和類股輪動拖累半導體類股上周重挫，費城半導體指數更摜破代表短期趨勢指標的50日移動均線，若繼續下殺，可能對更廣泛科技股造成壓力，牽動本周盤勢的關鍵包括德州儀器（TI）、SK海力士（SK Hynix）及恩智浦半導體（NXP）等晶片業者財報。

拜登政府正施壓日本與荷蘭等盟邦，要求加強管制銷往中國大陸的半導體設備服務，否則考慮實施最嚴格的貿易限制，19日又發生全球電腦大當機，VanEck半導體指數型基金（ETF，代號SMH）上周急殺9.59%，且收在50日移動均線之下。費半上周也大跌8.8%，同樣跌破50日移動均線。

JonesTrading公司ETF主管路茲指出，晶片類股在Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ）占有顯著權重，看來在美國總統大選前夕，兩黨的中國大陸發言可能會日益激化，晶片股短期有下跌風險，但在短期動盪結束，多數人預料將反彈。

晶片業重要風向球德儀和車用晶片大廠恩智浦都將在23日發布上季財報，預料德儀的類比晶片部門營收可能下滑約11%，減幅比之前六季緩和。花旗表示，隨著工業市場回補庫存，晶片需求將改善。恩智浦上季營收可能萎縮5.2%，但有望達成全年展望，暗示下半年成長將加速。