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美股大漲 超級富豪變多…今、明年有望續增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。（美聯社）
報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。（美聯社）

最新報告顯示，受益於美股大漲，去年身價3,000萬美元以上的超級富豪人數總共增加8%，且多數增加的富豪都來自美國。報告預期，各國央行降息與人工智慧（AI）等新興成長產業，將驅動富豪今、明兩年的財富續增。

Altrata的2024年全球超級富豪報告顯示，目前全球身價3,000萬美元以上的超高淨值（UHNW）人士，共有42萬6,330人，總財富去年成長7%至49兆美元。

其中，美國超高淨值人士激增13%至14萬7,950人，占全球三分之一。紐約是最多超高淨值人士的城市，共16,630人，之後依序為香港的12,456人、洛杉磯的8,955人，以及東京的6,445人。

報告預期，超高淨值人士未來五年將增加38%至58萬7,650人，總財富將增加19兆美元，為以超級富豪為客群的企業創造龐大新商機，「全球超高淨值人口日益多元化，在更多樣化的興趣和需求的帶動下，個人奢侈品和生活型態服務市場已快速擴大。全球的頂級房地產市場都呈現類似趨勢，在第一世代財富激增下，人們日益關注家庭財富轉移計畫和遺產繼承」。

報告指出，去年超級富豪的奢侈品支出共達1,180億美元，約占全球奢侈品消費的三分之一。這群富豪擁有38兆美元的可投資資產，也占整體約三分之一，慈善捐贈共1,900億美元，占所有慈善捐款的38%。

報告預期，各國央行降息和新興成長產業可能繼續帶動超高淨值人士今、明年的財富續增。

美國 財富 超級富豪

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