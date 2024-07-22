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航運通膨 恐拖慢歐洲降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年4月以來，亞─歐航線貨櫃運費已上漲一倍多。美聯社
今年4月以來，亞─歐航線貨櫃運費已上漲一倍多。美聯社

今年4月以來，亞─歐航線貨櫃運費已上漲一倍多，經濟學者因而警告，投資人可能低估了航運成本大幅上升將推升通膨的風險，從而可能減緩歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BoE，央行）降息腳步。

英國金融時報（FT）報導，Xeneta航運指數顯示，今年4月起，葉門青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）對通過紅海－蘇伊士運河貨輪，發動攻擊的密度升高，已使亞洲─北歐航線每只40呎貨櫃的平均運價從3,223美元，上漲到8,461美元。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德上周已強調，地緣緊張升高將是推升通膨的一大風險因素，因為這可能「推升短期的能源價格及航運成本」。此外，英國央行總裁貝利除了6月決策會議的決策聲明外，已超過十周都未公開發言，為四年多來英國央行總裁都未對外溝通的最長期間，降低市場對英國央行8月降息的預期。

野村控股研究人員認為，貨櫃運價立即下降的可能性不大，因為紅海情勢持續緊張、美國及德國港口可能發生罷工，巴拿馬運河水位偏低，以及進口商提前為耶誕購物旺季備貨。

野村經濟學者施捷潘尼克強調，由於歐元區及英國由消費者帶動的復甦增強，因此企業較可能把新增成本轉嫁到售價上。他估計在2025年底之前，即使航運成本維持在目前的高原區，且之後逐漸下降，仍將使英國及歐元區通膨率額外升高0.3-0.4個百分點。

信評機構惠譽（Fitch）首席經濟學者考爾敦也有類似預測，並認為投資人還沒充分注意到各大央行可能必須延後降息，以反映通膨戰役「最後一哩」的難度，「過去一年的題材是服務類通膨黏著，而市場人士太過相信核心產品價格將維持穩定，我認為這種說法有重大缺漏」。

不過，一些經濟學者至少目前對這種說法不以為然。Berenberg銀行經濟學者施米丁表示，航運成本升高只會推升通膨率0.1-0.2個百分點；凱投集團經濟學者馬卡丹也表示，業者最多只會把運費升高的一半轉嫁給消費者，最多只會使通膨率上升0.2個百分點。

Pantheon總體經濟學公司學者維斯提森表示，若航運成本持續上升，「到某一點時將反映在消費者物價上，但目前還未到此一地步」。

英國Panmure Liberum投資銀行首席經濟學者法蘭區表示，各國「央行已經制定寬鬆路徑，假定產品通膨情況良好，但目前的航運費率可能使情況生變，而市場尚未吸收這項風險」。

英國 通膨

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