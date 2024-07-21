原定今年底完工…LG與美國通用合資電池廠 因電動車銷售降溫緩建

韓媒報導，受到全球電動車市場需求暫時停滯的影響，LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）與美國通用汽車（GM）合資建造的第3座電池廠建設工作近日暫停，可能視市場狀況調整建設時程。

LG能源解決方案公司與美國通用汽車在美國的合資法人Ultium Cells正在密西根州建造第3工廠，這座電池廠自2022年6月動工，投資規模達26億美元，原定在今年底完工，2025年初開始量產，年產量最多可達到50GWh規模。

但受到去年下半年開始全球電動車的需求停滯影響，各大電動車廠開始調整銷售策略，通用與LG的合作也不例外。韓聯社引述業界人士說法報導，第3工廠的建設工作近期已暫時中斷，但並未完全停供或拆除，料將視市場狀況再決定重啟工程的時機。

除通用汽車今年電動車產量預計較先前減少約5萬輛，降至20至25萬輛，福特汽車（Ford）也決定增加燃油車投資、而非只專注在電動車上，特斯拉（Tesla）則推遲了新設墨西哥工廠的計畫。

LG能源解決方案公司的營收也大受影響，今年第1季的銷售額及營業利益分別較去年同期減少29.9%及75.2%，工廠稼動率持續下降；但在5月進行的記者會上，LG仍看好中長期市場需求發展，表示會持續在北美地區進行必要投資。