他們年收破400萬！Z世代逾7成有副業 「掌握4原則」幾乎所有人都能賺

摘要 想靠副業賺錢？副業專家麥考利夫妻表示，你必須成為市場上獨一無二的存在，加上選擇適合的通路或平台，並且知道何時改變方向或停損，任何人都能在副業上找到成功之路。

在現今通膨壓力下，許多人選擇在正職工作之餘發展副業，以增加收入來源。副業已不僅僅是為了補貼家用，更成為個人職涯發展的重要途徑。

根據美國勞工統計局（BLS）調查，Z世代超過7成擁有副業；理財公司Bankrate數據更顯示，如今美國成年人有近4成擁有副業。

住在美國密西根州急流城（Grand Rapid）的麥考利夫妻（Sarah & Jamie McCauley），可以說是發展副業的專家。他們從2019年開始，就不斷地探索各種斜槓可能性，試著讓收入來源多樣化。

他們本身經營著一間小婚紗攝影公司，熟悉社群媒體，決定從YouTube起家，拍攝生活中為了賺取額外收入的過程。影片主題包括：翻修家具、舊屋翻新轉賣，以及轉賣亞馬遜等商家的退貨托盤（Returns Pallet ）等，吸引了大量觀眾。

如今夫妻倆靠著8種不同的副業，年收入將近14萬美元（約合新台幣455萬元）。

CNBC將這對夫妻，以及其他斜槓人士經營多種副業的心得，綜合整理成4個重要原則，可以引導任何人，讓副業打造成一個長期的收入來源。

原則1：了解市場，量身定做產品

無論你賣什麼，都要有人願意埋單。必須根據具體受眾的需求，並透過充分的市場調查和客戶分類，量身打造產品——這是經營副業最重要的一點。

CNBC也採訪了其他成功經營副業的人士，像是吳珍妮（Jenny Woo）在加州大學爾灣分校（UCI）擔任兼職講師，就發現大學裡的教授，因為忙碌欠缺社交和情感發展，於是藉此推出自己的桌遊品牌Mind Brain Emotion，並靠著品牌旗下一款最暢銷的情商卡牌遊戲，取得了可觀的銷售額。

原則2：選擇適合的平台

每個副業都需要在平台選擇上進行戰略性考量。無論是在影響力廣泛的亞馬遜，還是在個性化產品平台Etsy，選擇適合的通路或平台，對於副業獲利相當關鍵。

如果你的副業賣的是服務，而不是產品，像Fiverr和Upwork這類的接案平台，就比較符合提供具體專業技能的人，像是照片修圖、配音工作或專欄作家等。

在密蘇里州擔任工廠經理的里格爾（Tim Riegel），當初就決定在Etsy上，販售用回收罐體製成的火坑Mozark Fire Pits。他本來選擇臉書上的MarketPlace，但Etsy對賣家更友善，而且更適合賣一些個性商品，能夠展現產品的獨特吸引力。

因此，了解平台的性質與市場趨勢——無論是用戶友好性、受眾具體性還是成本效益——都能顯著影響副業是否成功。

原則3：以獨一無二脫穎而出

在競爭激烈的環境中，脫穎而出，是決定副業成功的關鍵要素。麥考利夫妻曾說過，要麼你是第一個做這件事的人，不然你就要成為市場上獨一無二的存在。

俄勒岡州的幼稚園老師鮑威爾（Becky Powell）在一個叫做Teachers Pay Teachers的平台上，銷售她自己出的教材與作業簿，她藉著SEO優化的標題、高品質的圖片教材，以及她自身的強項：教導兒童視奏（sight reading），吸引了大量教育工作者購買。

因為她的作業教材不僅重視細節，也能幫助到其他老師，也就是她的目標客戶，也讓視奏練習表很快就成為她最暢銷的產品，在平台上獲得可觀的銷量。

CNBC指出，這是因為鮑威爾秉持卓越的客戶服務，同時維持產品品質，才有辦法為品牌帶來積極的評價，和更高的平台能見度。

原則4：靈活性和長遠眼光

麥考利夫妻在多年來不斷變化的副業生涯中，發現這一條鐵則：「知道何時改變方向或停損。」

他們自2020年開始，從亞馬遜、沃爾瑪或目標百貨收購「退貨托盤」並轉賣或翻新自用，並把過程拍攝成YouTube影片，兩年內賺了約19,500美元。然而他們也從這段經驗中，發現了適應市場的必要性。

雖然最初經營YouTube頻道讓他們小有成績，但隨著競爭的增加和市場漸趨飽和，麥考利夫妻開始遇到挑戰，YouTube影片的收視率開始下滑，而他們投入的時間也不符成本效益，最終只能見好就收。

麥考利夫妻知道，轉賣「退貨托盤」的事業曾經很賺錢，但由於市場飽和，他們必須重新評估策略並專注於更持久的項目。

兩人最後決定將把副業重心，轉而放在他們確定能夠持續下去的業務方向，例如：買舊屋後再翻新成Airbnb長期出租，並繼續將過程拍攝成影片上傳到YouTube。

結論就是：知道何時改變策略或放棄一個副業，對於長期成功至關重要。這一戰略轉變反映了經營副業所需要的成熟心態，兩人表示，「我們一直都知道副業會有一個有效日期，這是年輕人的遊戲，所以我們永遠在尋找下一步。」

展望未來，麥考利夫婦也意識到了不斷重頭開始的心力耗費，如今他們正在重整現有的8項副業的收入來源，調整成更少、但更可持續下去的事業，未來會強調長久性和穩定性，而非短期收益。

資料來源：CNBC1、CNBC2、YouTube

《原文他們兼職斜槓，年收破400萬！CNBC：掌握4原則，幾乎所有人都能靠副業賺錢

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