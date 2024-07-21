率先美股科技7雄！特斯拉、Alphabet本周公布財報 將透露電動車及IT需求

特斯拉與Google母公司（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報，這兩位巨頭的業績表現也將考驗電動車與資訊科技（IT）的需求。

特斯拉預定本周二（23日）盤後公布上季財報，隨後將舉行法說會，預估獲利和營收年比都將下滑，營業利益率也可能會連六季萎縮。但Wedbush證券說，電動車需求復甦加上中國大陸出現反彈跡象，顯示今年下半年情況會好轉，價格將趨於穩定。

特斯拉可能討論其大眾市場車款Model 3的改款進展及自駕計程車計畫，尤其是報導傳出其自駕計程車活動將由原定的8月延後至10月舉行。

字母也將在23日盤後公布上季財報，投資人可能關注雲端業務成長幅度及人工智慧（AI）計畫的更新資訊。分析師預估，AI產品有助推動Google雲端營收和YouTube廣告銷售成長，預期字母上季營收年比將成長13%至843億美元，增速幾乎是去年同期的兩倍。上季純益也看增至230億美元，每股1.85美元。

德儀（TI）也將在23日發布上季財報，預料類比晶片部門營收可能下滑約11%，跌幅比之前六季緩和。花旗表示，隨著工業市場補充庫存，對其晶片的需求將會改善。

Chipotle Mexican Grill和可口可樂本周公布的上季業績也將透露出美國消費者的韌性。市場預期，這兩家公司將公布強健的銷售成長。通用汽車、福特汽車和Stellantis將接連幾天發布財報，可能會緩解投資人對電動車需求放緩以及借款利率上升影響潛在買家的疑慮。