快訊

英系挖關鍵1票+鄭文燦系統廢票抗議 非賴系中常委逆襲賴清德

凱米不排除變強颱！暴風圈最近時間點曝光 各地大雨連炸3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

率先美股科技7雄！特斯拉、Alphabet本周公布財報 將透露電動車及IT需求

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉與Google母公司（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報。路透
特斯拉與Google母公司（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報。路透

特斯拉與Google母公司（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報，這兩位巨頭的業績表現也將考驗電動車與資訊科技（IT）的需求。

特斯拉預定本周二（23日）盤後公布上季財報，隨後將舉行法說會，預估獲利和營收年比都將下滑，營業利益率也可能會連六季萎縮。但Wedbush證券說，電動車需求復甦加上中國大陸出現反彈跡象，顯示今年下半年情況會好轉，價格將趨於穩定。

特斯拉可能討論其大眾市場車款Model 3的改款進展及自駕計程車計畫，尤其是報導傳出其自駕計程車活動將由原定的8月延後至10月舉行。

字母也將在23日盤後公布上季財報，投資人可能關注雲端業務成長幅度及人工智慧（AI）計畫的更新資訊。分析師預估，AI產品有助推動Google雲端營收和YouTube廣告銷售成長，預期字母上季營收年比將成長13%至843億美元，增速幾乎是去年同期的兩倍。上季純益也看增至230億美元，每股1.85美元。

德儀（TI）也將在23日發布上季財報，預料類比晶片部門營收可能下滑約11%，跌幅比之前六季緩和。花旗表示，隨著工業市場補充庫存，對其晶片的需求將會改善。

Chipotle Mexican Grill和可口可樂本周公布的上季業績也將透露出美國消費者的韌性。市場預期，這兩家公司將公布強健的銷售成長。通用汽車、福特汽車和Stellantis將接連幾天發布財報，可能會緩解投資人對電動車需求放緩以及借款利率上升影響潛在買家的疑慮。

Alphabet 營收 特斯拉 計程車 電動車

延伸閱讀

特斯拉美國、歐洲銷售皆下滑 電車競爭加劇、產品線老化成主因

自駕車商機各國搶 恐現司機失業潮

極氪汽車將推出全新Zeekr 7X！瞄準特斯拉Model Y客群

川普揚言要陸車來美設廠 市場憂心加劇價格競爭

相關新聞

率先美股科技7雄！特斯拉、Alphabet本周公布財報 將透露電動車及IT需求

特斯拉與Google母公司（Alphabet）本周將率先美股科技七雄發布上季財報，這兩位巨頭的業績表現也將考驗電動車與資...

美股牛市爽賺！全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

最新報告顯示，去年身價3,000萬美元以上的超級富豪人數總共增加8%，且大部分增長來自美國，而他們的整體財富則增長7%至...

原定今年底完工…LG與美國通用合資電池廠 因電動車銷售降溫緩建

韓媒報導，受到全球電動車市場需求暫時停滯的影響，LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）與美國通用汽...

他們年收破400萬！Z世代逾7成有副業 「掌握4原則」幾乎所有人都能賺

在現今通膨壓力下，許多人選擇在正職工作之餘發展副業，以增加收入來源。副業已不僅僅是為了補貼家用，更成為個人職涯發展的重要途徑。

費半ETF跌破短期趨勢線「現空頭訊號」 若續挫恐拖累大盤

地緣政治壓力和資金轉向小型股，拖累半導體股重挫，費城半導體指數上周摜破代表短期趨勢指標的50日移動均線。由於半導體股在那...

美股類股輪動加速 多元化布局策略吃香「18個月內跑贏指數」

美國前總統川普日前在造勢活動上遭遇刺殺未遂事件，隨後各界認為川普當選機率上升，帶動川普交易回歸，貿易保護受惠者、加密貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。