費半ETF跌破短期趨勢線「現空頭訊號」 若續挫恐拖累大盤
地緣政治壓力和資金轉向小型股，推類半導體股重挫，費城半導體指數上周摜破代表短期趨勢指標的50日移動均線。由於半導體股在那斯達克指數的權重相當高，倘若此一類股續殺，可能會打壓更廣泛的市場。
拜登政府正施壓日本與荷蘭等盟邦，要求加強管制銷往中國大陸的半導體設備服務，否則考慮實施最嚴格的貿易限制，19日又發生全球電腦大當機，VanEck半導體指數型基金（ETF，代號SMH）上周急殺9.59%。SMH 18日短暫摜破50日均線後，19日收在50日移動均線之下。費半上周收盤也低於50日移動均線。
同時，SMH的平滑異同移動平均線（MACD）也出現空頭背離的技術訊號。空頭背離意味現行的價格上行趨勢減弱，交易者常以此作為考慮出售或做空的訊號。
由於半導體股對美國更廣泛的股市有巨大影響力，交易者不管如何都將密切關注這個類股。JonesTrading公司ETF主管路茲指出，晶片股在規模2,920億美元的Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ）中，占有顯著權重，看來在美國總統大選前夕，兩黨的中國大陸發言可能會日益激化，晶片股近期內面臨更多下跌風險。
貿易憂慮，加上通膨數據降溫、促使交易者突然轉向風險較高的小型股，釀成晶片股的完美風暴，這類股高昂的估值倍數，已使其易受打擊。
儘管如此，一旦短期動盪結束，多數人預料晶片股將反彈。摩根大通交易員說，17日的賣壓是「嚴重過度反應」，預期市場將在未來一到兩周回神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言