全球大當機 澳情報機構：小心惡意網站假幫忙真破壞

自駕車全面取代司機的時代不遠了？特斯拉將大規模生產「全自動駕駛」計程車視為目標，已有愈來愈多中國電車新勢力企業投入駕駛輔助或自動駕駛的領域，其中百度旗下的「Apollo Go」就在武漢試辦自駕計程車的

2024-07-21 13:02