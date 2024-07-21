全球大當機 澳情報機構：小心惡意網站假幫忙真破壞
澳洲網路情報機構今天表示，網路上冒出許多「惡意網站與非官方程式碼」，宣稱可協助全球從昨天電腦大當機當中恢復。這次大當機影響許多媒體、零售商、銀行和航空公司。
法新社報導，CrowdStrike的軟體更新出錯後，造成全球大破壞，澳洲是眾多受影響的國家之一。
澳洲網路情報機構澳洲通訊局（Australian SignalsDirectorate）今天表示：「大量惡意網站和非官方程式碼正在釋出，宣稱可協助實體從CrowdStrike技術事件造成的大規模當機中恢復」。
澳洲通訊局在官網指出，旗下安全中心「強烈建議所有消費者僅從CrowdStrike官方來源取得技術資訊和更新」。
網路安全部長內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天在社群媒體X上表示，澳洲人應該「提防可能的詐騙和網路釣魚企圖」。
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