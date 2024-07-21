自駕車商機各國搶 恐現司機失業潮

自駕車全面取代司機的時代不遠了？特斯拉將大規模生產「全自動駕駛」計程車視為目標，已有愈來愈多中國電車新勢力企業投入駕駛輔助或自動駕駛的領域，其中百度旗下的「Apollo Go」就在武漢試辦自駕計程車的計畫。然而，自駕車來勢洶洶，中國社會也開始擔憂自駕車將造成司機的失業潮。

自動駕駛分五級

美國汽車工程師協會將自動駕駛等級區分為0到5級，等級0為無自動化、等級1則是駕駛輔助、等級2是部分自動、等級3變成有條件自動、等級4為高度自動、到等級5的完全自動。目前蘋果與特斯拉的自駕車都僅達到等級2；Waymo則是等級四，並在舊金山試營運。台灣也有企業去年去年就宣稱達成第四級。

《CNN》報導，在中國，百度旗下的「Apollo Go」在武漢推出自駕車車隊，只需要不到20元的價格就可以行駛10公里的路程，車隊目標於2024年底自駕車的數量將增加到1千輛。

搶工作、事故成隱憂

《路透社》報導曾指出，特斯拉執行長馬斯克今年四月訪中，討論在中國推出自動駕駛技術的可能性，更規劃在中國建資料中心來處理在當地收集的數據。

產業分析師表示，特斯拉計畫在中國推動自動駕駛，將迫使該國其他廠商加速研發相關技術，出現「鯰魚效應」。如今特斯拉最大的對手之一比亞迪與智慧手機廠商華為都投入駕駛輔助的相關技術，盼能在自動駕駛領域領先群雄。

企業界不斷發展自駕技術，更在大城市試辦自駕車隊，卻引發許多司機的擔憂，怕自駕車恐搶了他們的飯碗；加上在中國與美國都曾發生自駕車事故，導致社會對自駕技術的發展保持著觀望態度。

【更多精采內容，詳見 】