快訊

他狂酸蘋果產品昂貴「到底好在哪」？資深果粉曝1關鍵：大贏市面上品牌

賴清德意志貫徹國軍撤儀隊後瞄準拆蔣公銅像

韓第一夫人收Dior包醜聞遭檢方訊問 助手稱「太忙忘了還」

全球IT系統大當機 各國航空運輸陸續恢復正常

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
微軟昨天發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業也大受影響。圖／聯合報系資料照
微軟昨天發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業也大受影響。圖／聯合報系資料照

區區一次防毒軟體更新引發近幾年來數一數二嚴重IT（informationtechnology，資訊科技）大當機，導致全球航空、銀行和媒體作業大亂，各國飛機今天已陸續恢復起飛。

法新社報導，微軟（Microsoft）表示，格林威治時間18日晚間7時（台灣時間19日清晨3時）左右開始出現問題，美國電腦安全技術公司CrowdStrike例行性更新網路安全軟體Falcon，但更新檔案中卻有缺陷的程式碼，導致使用微軟Windows作業系統的各行各業面臨近年來影響範圍最廣泛的技術問題之一。

微軟突爆全球性大當機之後，全球各地都傳出航班取消、各大機場擠滿受影響乘客的事件。

截至今天，德國和法國的機場已差不多回歸正常，巴黎也準備好要迎接數以百萬計將參與本月26日開幕的2024奧運旅客。

多家美國航空業者及亞洲各地機場均表示已恢復作業；香港、韓國和泰國的報到（check-in）服務再度上線；印度、印尼和新加坡樟宜機場則是大多恢復正常。

微軟估計，全球有超過850萬台裝置受到這次IT大當機影響，並說這個數字在所有微軟機器當中占比不到1%。

CrowdStrike表示，需要花費幾天時間才能完全恢復正常。

這起事件影響層面極廣，醫療方面，英國國民保健署（NHS）昨天深受其害，導致醫師們無法取得患者病歷也無法安排預約。

而在媒體業方面，英國天空新聞網（Sky News）昨天上午的新聞轉播中斷；地球另一端的澳洲廣播公司（ABC）也遭遇困難。

銀行業方面，肯亞和烏克蘭通報電子服務出現問題；而通訊方面，部分電信業者受到影響，部分企業的客服斷線。

航空業方面，有部分機場全面停飛，另有部分航空地勤透過人工方式替旅客完成報到手續，但人工作業速度緩慢造成機場人滿為患，旅客怨聲載道。

美國有數千架航班停飛，不過業者後來表示他們已重建服務機制、慢慢消化堆積的工作量。

美國高階官員昨天表示，「據了解，全美航班作業已恢復正常，但仍有些累積工作量尚需處理」。

印度最大航空業者「靛藍航空」（Indigo）昨天表示，作業問題已「排除」，並在社群媒體X發布聲明表示，恢復正常運營的過程將「延續到週末」。

廉價航空公司「亞洲航空」（AirAsia）表示，他們仍在嘗試重新連上線，並「日以繼夜地力拚恢復公司離場控制系統」。

中國官媒表示，北京各大機場並未受到影響。

樟宜機場 美國航空

延伸閱讀

Windows系統大當機 微軟：估影響全球850萬台裝置

為何例行更新會釀微軟當機？專家分析恐是CrowdStrike疏忽了這事

雷雨當空 嘉義機場午後3時暫停地面作業、部分航班可能延誤

微軟當機／全美機場現藍屏 逾8000航班延誤 遊客擠滿航廈

相關新聞

全球IT系統大當機 各國航空運輸陸續恢復正常

區區一次防毒軟體更新引發近幾年來數一數二嚴重IT（informationtechnology，資訊科技）大當機，導致全球...

台積電ADR失色 單周重挫11%…科技巨頭財報將牽動市場風向

美股四大指數上周五（19日）收黑，台積電ADR大跌3.6％，一周重挫11.5%，為2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線...

黑天鵝基金創辦人示警…美股 進入最後狂歡

知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格（Mark Spitznagel）預言，美股已築起「人類史上最大的泡沫」，...

國際黃金價格降溫 賣壓現

國際金價上周五（19日）下跌近2%，連續第三天走低，周線轉為收黑，一些投資人認為，金價近期創新高後，稍早漲勢已過頭，紛紛...

資安業出包 全球IT當機元凶…空運恐須數周復原

在資安公司CrowdStrike的軟體更新，導致微軟Windows作業系統大當機後，從航空公司、醫療保健業者、航運、到金...

企業快補破網 防災難重演

全球19日出現資訊科技（IT）系統大當機事件，使眾多產業營運受阻，專家表示，這種情況以前也發生過，除非網路內建更多應變措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。