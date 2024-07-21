全球IT系統大當機 各國航空運輸陸續恢復正常

區區一次防毒軟體更新引發近幾年來數一數二嚴重IT（informationtechnology，資訊科技）大當機，導致全球航空、銀行和媒體作業大亂，各國飛機今天已陸續恢復起飛。

法新社報導，微軟（Microsoft）表示，格林威治時間18日晚間7時（台灣時間19日清晨3時）左右開始出現問題，美國電腦安全技術公司CrowdStrike例行性更新網路安全軟體Falcon，但更新檔案中卻有缺陷的程式碼，導致使用微軟Windows作業系統的各行各業面臨近年來影響範圍最廣泛的技術問題之一。

微軟突爆全球性大當機之後，全球各地都傳出航班取消、各大機場擠滿受影響乘客的事件。

截至今天，德國和法國的機場已差不多回歸正常，巴黎也準備好要迎接數以百萬計將參與本月26日開幕的2024奧運旅客。

多家美國航空業者及亞洲各地機場均表示已恢復作業；香港、韓國和泰國的報到（check-in）服務再度上線；印度、印尼和新加坡樟宜機場則是大多恢復正常。

微軟估計，全球有超過850萬台裝置受到這次IT大當機影響，並說這個數字在所有微軟機器當中占比不到1%。

CrowdStrike表示，需要花費幾天時間才能完全恢復正常。

這起事件影響層面極廣，醫療方面，英國國民保健署（NHS）昨天深受其害，導致醫師們無法取得患者病歷也無法安排預約。

而在媒體業方面，英國天空新聞網（Sky News）昨天上午的新聞轉播中斷；地球另一端的澳洲廣播公司（ABC）也遭遇困難。

銀行業方面，肯亞和烏克蘭通報電子服務出現問題；而通訊方面，部分電信業者受到影響，部分企業的客服斷線。

航空業方面，有部分機場全面停飛，另有部分航空地勤透過人工方式替旅客完成報到手續，但人工作業速度緩慢造成機場人滿為患，旅客怨聲載道。

美國有數千架航班停飛，不過業者後來表示他們已重建服務機制、慢慢消化堆積的工作量。

美國高階官員昨天表示，「據了解，全美航班作業已恢復正常，但仍有些累積工作量尚需處理」。

印度最大航空業者「靛藍航空」（Indigo）昨天表示，作業問題已「排除」，並在社群媒體X發布聲明表示，恢復正常運營的過程將「延續到週末」。

廉價航空公司「亞洲航空」（AirAsia）表示，他們仍在嘗試重新連上線，並「日以繼夜地力拚恢復公司離場控制系統」。

中國官媒表示，北京各大機場並未受到影響。