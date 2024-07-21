Windows系統大當機 微軟：估影響全球850萬台裝置

微軟公司（Microsoft）今天在部落格文章中指出，與資安公司CrowdStrike發送的問題軟體更新有關的全球電腦系統當機影響近850萬台Windows裝置。

路透社報導，微軟在這篇部落格文章中表示：「我們目前估計CrowdStrike的更新影響850萬台Windows裝置，或不到所有Windows電腦的1%。」

CrowdStrike發送的問題軟體更新導致航空公司、電視台和日常生活諸多方面陷入停擺。

受到這次當機事件影響的公司和個人在Windows作業系統進行軟體更新時，不相容的軟體造成電腦當機，螢幕呈藍色畫面，這種情況被稱為「藍白當機畫面」（Blue Screen of Death）。