黑天鵝基金創辦人示警…美股 進入最後狂歡

知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格（Mark Spitznagel）預言，美股已築起「人類史上最大的泡沫」，接近登峰造極，現在正進入最後的狂歡，一旦聯準會（Fed）啟動降息，可能觸動市況逆轉，掀起大規模賣壓，市值可能蒸發大半。

史畢玆納格曾是《黑天鵝效應》作者塔雷伯手下的首席交易員，他後來創辦尾部風險避險基金Universa。

史畢茲納格本周接受華爾街日報訪問時說：「我認為，我們正面臨某種實在很糟糕的情況。」

美股目前仍盤旋在紀錄高點附近，史畢茲納格認為這波漲勢仍會持續數月，甚至漲得更狂野。因為現在市場處於「金髮女孩階段」，通膨已趨緩和、Fed降息在望，鼓勵投資人進一步做多，但他警告，降息鳴槍起跑通常是市況大逆轉的訊號。另一警訊是，看空後市的聲音幾乎全部消失。