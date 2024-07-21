企業快補破網 防災難重演

全球19日出現資訊科技（IT）系統大當機事件，使眾多產業營運受阻，專家表示，這種情況以前也發生過，除非網路內建更多應變措施、企業組織建立更完善的備用計畫，否則未來還會再次發生類似事件。

路透報導，19日的當機事件引發產業分析師質疑，攸關IT系統運作如此關鍵的軟體，不應只由少數企業掌控。專家也憂心，若IT系統或系統中的某個軟體出現單點故障（SPOF）問題，許多組織並沒有足夠的應變計畫。

在此同時，更多有解決之道的數位災難即將來臨，其一是14年後就會發生的「2038問題」（2038 Problem）。它可能會是千禧蟲（Y2K）之後，全球面臨的最大IT挑戰，而且屆時人類只會更依賴電腦。

「2038問題」又稱「紀元末日」（Epochalypse），意指2038年1月19日格林威治標準時間3時14分07秒之後，某些軟體可能無法辨識正確時間，導致程式無法運作。

這是由於許多電腦透過計算1970年1月1日零時零分（又稱「紀元」）以來的累計秒數，來衡量時間的流逝；這些秒數以0與1的有限序列，即「位元」儲存。但對許多電腦來說，可儲存的位元數將在2038年1月19日達到極限。

英國國家網路安全中心（NCSC）前主管馬丁表示，各地組織機構必須檢視自己的IT系統，確保有萬全措施和備援，才能在故障發生時維持運作。