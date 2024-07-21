資安業出包 全球IT當機元凶…空運恐須數周復原

在資安公司CrowdStrike的軟體更新，導致微軟Windows作業系統大當機後，從航空公司、醫療保健業者、航運、到金融等領域的資訊科技（IT）系統19日均停擺數小時，稍晚逐步恢復，但產業人士說，複雜的空運系統面臨可能持續數天或數周的恢復期。

路透報導，在故障解決後，受影響業者正處理大量航班、約診的取消和延誤，也衍生許多錯過的訂單等問題，短時間內難以解決。

供應鏈顧問公司Xeneta首席空運長范德華佛向媒體CNBC表示：「班機和貨機無法按時到位，須幾天甚至幾周才能完全排除。這次事件提醒世人，海空供應鏈遇到IT出問題時有多脆弱。」

這次的攻擊事件與勒贖軟體無關，專家指出，本該保障人們免受駭客攻擊的業者CrowdStrike，在Falcon平台的更新中附帶有名為「C-0000291*sys」的文件，但該文件導致Windows作業系統故障，引發「藍色死機」畫面，全球企業一片哀嚎。

隨網路攻擊變得更複雜，CrowdStrike從雲端提供的端點檢測和回應（EDR）服務，可不斷掃描機器以查找任何可疑活動的跡象並予以自動回應，但須取得檢查作業系統的權限，這也讓它們出錯時能夠癱瘓系統。

CrowdStrike股價19日收盤重挫11%，市值蒸發逾90億美元。微軟安全與法遵主管強森說：「這次停擺規模相當龐大，但無法量化，因為只限於運作CrowdStrike軟體的系統。」微軟也說，CrowdStrike軟體出錯，與該公司19日雲端服務碰到的問題並無關聯。IDC數據顯示，CrowdStrike在規模126億美元的EDR市場，握有18%的市占率，僅次於龍頭微軟的25.8%。

CrowdStrike執行長柯茲已出面道歉，卻未說明這次更新為何帶有缺陷。Quorum Cyber創辦人查羅斯基認為，CrowdStrike等資安公司在追求更高利潤的同時，為追求速度，於修改時缺乏品質保證與測試，犧牲基本安全守則。

柯茲對19日的大當機應該並不陌生。他2010年時任防毒軟體先驅McAfee的技術長，該公司當年4月發布的更新，錯將一個正常的Windows文件標記成受感染文件，導致世界各地醫院、學校、政府機關的電腦癱瘓。

多年來將微軟的資安漏洞作為自家產品賣點的柯茲，也正在感受到迴力鏢的威力。已有網路安全專家將CrowdStrike的這次更新比作「年度惡意軟體」。