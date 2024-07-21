國際黃金價格降溫 賣壓現

國際金價上周五（19日）下跌近2%，連續第三天走低，周線轉為收黑，一些投資人認為，金價近期創新高後，稍早漲勢已過頭，紛紛轉為獲利了結。

現貨黃金價格上周五收盤下跌1.8%至每英兩2,400.83美元，一周來小跌0.44%，為四周來首度周線收黑，反映金價在17日創下每英兩2,483.73美元歷史新高後，獲利了結賣壓湧現。此前，美國9月降息預期升溫，加上地緣政治風險帶來避險需求，帶動了金價先前漲勢。

一些投資人認為黃金漲勢過度。渣打分析師庫柏（Suki Cooper）表示，如果投資者的買入興趣和ETF基金資金流入情況無法持續，實體黃金季節性需求放緩可能會拖累金價。

若論實體黃金，亞洲黃金需求上周略顯疲弱，反映就算大幅折扣在前，消費者也無意增持黃金，反趁金價在紀錄高點獲利了結。