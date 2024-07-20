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以哈戰爭接近停火？布林肯稱剩關鍵細節協商 油價觸及1個月最低
美國國務卿布林肯周五（19日）表示，以色列與哈瑪斯長達數月的停火談判接近成功，雖然還有一些棘手問題需要解決。
由於以哈可能就快停火，加上美元走強，油價在19日下跌逾2美元，觸及6月中旬以來最低點。布蘭特原油跌2.48美元或2.9%，報每桶82.63美元；美國西德州原油跌2.69美元或3.3%，報每桶80.13美元。
布林肯是在科羅拉多的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上談到以哈談判進展。他以美式橄欖球比賽為例說：「我相信我們已經進入10碼區，正朝著達成協議的目標線前進。協議將實現停火，讓人質回家，並使我們走上建立持久和平與穩定的更佳軌道。」
布林肯表示，「現在的問題是，完成一些關鍵細節的協商」。
以色列與哈瑪斯武裝份子在加薩的戰事已經長達近十個月。布林肯現在說，停火指日可待。
路透分析，如果以哈達成停火協議，伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」（又譯胡塞組織）或可能減少對紅海商船的攻擊。因為「青年運動」先前宣稱，在紅海的行動是為了支持哈瑪斯。
油價疲軟的其他原因還包括，中國大陸第2季的經濟成長只有4.7%，低於預期，引發市場對於需求的擔憂。另外，美國本周的勞動力市場、製造業數據優於預期，令美元走高，也為油價帶來壓力。
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