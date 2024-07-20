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美再對援俄陸企發出警告 蘇利文暗示銀行恐成制裁目標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國正在準備對支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭的大陸實體實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。路透
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國正在準備對支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭的大陸實體實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。路透

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國正在準備對支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭的大陸實體實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。

彭博報導，蘇利文在科羅拉多州一個安全論壇上表示，大陸應該停手，且已遠遠超出一個國家正當行為的範圍。他又稱，未來幾周會繼續觀察情況，「你可以預期會看到更多制裁措施。」

蘇利文指出，拜登總統去年年底發布的行政命令，允許財政部追查為俄羅斯國防工業獲取軍民兩用而提供便利的銀行，他強調這些權力並不是擺設。

蘇利文表示，會將命令落實到位，只要一旦發現銀行符合制裁條件時，可以採取行動，隨著時間的推移，已經將工具都準備好了。

報導稱，這是拜登政府向大陸企業幫助俄羅斯國防工業發出的最新警告。先前包括國務卿布林肯和財政部長葉倫在內的美國高官，曾多次就制裁北京發出警告，蘇利文的表態代表新制裁措施距離公布已不遠了。

蘇利文表示，當美國拿出具體證據，證明某項金融交易違反美國牽頭的對俄制裁時，北京向來都會作出回應，但「很明顯，情況並不樂觀」，大陸企業還在幫助俄羅斯的戰爭機器運轉。

俄羅斯 北京 美國

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