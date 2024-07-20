台積ADR創4年來最重周線頹勢 美科技股唯指望財報超標

台積電ADR本周重挫11.5%，創下2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台灣和全球晶片供應鏈安危再度引發疑慮，那斯達克綜合指數也受拖累，一周市值蒸發9,000億美元，恐得指望多家科技巨人公司接下來發布的財報來扭轉頹勢。

台積電ADR周五再跌3.6%，台積電（2330）法說會上修財測無力扳回頹勢。費城半導體指數周五也繼續大跌3.1%，周線跌幅深達8.8%，創下今年4月19來最大單周跌幅。台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅。

川普日前受訪暗示美國未必有責任保台，隨川普當選美國下屆總統的勝算大增，半導體股大受攪擾；彭博報導說美國考慮對對出口至中國大陸高階半導體技術實施更嚴厲管制，更是雪上加霜。

那斯達克綜合指數周五下跌0.8%，周線大跌3.6%。那斯達克綜合指數周三出現二年來最大跌幅，周五又爆發全球牽連甚廣的資訊系統大當機。

標普500指數周五下跌 0.7%，一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現。道瓊工業指數周五下跌 377.49 點，但周線仍上漲0.7%。

科技「七雄」周線下跌5%，其中輝達（NVIDIA）跌幅深達8.8%。在科技業者陸續發布財報之前，投資人由大型股急速轉進表現落後的股票，引發科技股可能回檔的雜音。

GDS財富管理公司執行長史密斯（Glen Smith）說：「下周對於股票短期走勢非常重要…如果科技業者獲利強勁，再結合通膨緩和，或許可以近期的頹勢，帶動新一波漲勢。」

下周二，特斯拉和Alphabet將是科技七雄中最先公布業績的兩家公司。

顯然市場面臨的另一大風險是，即使財報表現良好，也可能不足以維持科技股今年的漲勢，不僅台積電，Netflix也是一例。

若科技巨人出現獲利減少或人工智慧（AI）相關支出低於預期的跡象，將考驗科技股主導大盤的地位。

除了一系列企業財報外，投資人也密切關注一些重要經濟數據，包括聯準會（Fed）青睞的通膨指標6月個人消費支出（PCE）物價，預料可望繼續支持9月降息的預期。