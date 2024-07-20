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為何例行更新會釀微軟當機？專家分析恐是CrowdStrike疏忽了這事

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
美國電腦安全技術公司CrowdStrike例行更新廣受使用的網路安全軟體時，引發全球各地許多客戶的電腦系統當機。 歐新社
美國電腦安全技術公司CrowdStrike例行更新廣受使用的網路安全軟體時，引發全球各地許多客戶的電腦系統當機。 歐新社

資安專家指出，美國電腦安全技術公司CrowdStrike昨天例行更新廣受使用的網路安全軟體時，引發全球各地許多客戶的電腦系統當機，顯然是發布軟體之前沒有充分檢查品質所致。

路透社報導，CrowdStrike發布最新版的FalconSensor軟體，目的就是讓客戶的電腦系統更為安全，能防範駭客入侵。

但更新檔案中卻有缺陷的程式碼，導致使用微軟公司（Microsoft）Windows作業系統的各行各業面臨近年來影響範圍最廣泛的技術問題之一。

全球各地銀行、航空公司、醫院及政府部門的作業都受到干擾。CrowdStrike已經發布修復受影響系統的資訊，但專家指出要讓系統恢復正常需要時間，因為須手動清除有缺陷的程式碼。

CrowdStrike昨天推出軟體更新後，問題馬上出現，使用者紛紛於社群媒體上傳顯示錯誤訊息的電腦螢幕藍色畫面，這在業界稱為「藍白當機畫面」（bluescreens of death）。

專門研究作業系統威脅的資安研究員沃德爾（Patrick Wardle）表示，經過他分析確認，這波當機問題是該程式碼造成的。

他說道，更新問題出現在含有配置資訊或特徵碼的檔案中，「資安產品更新特徵碼是司空見慣的事，像是每天一次…因為它們會持續監測新的惡意軟體，希望確保客戶免於遭受最新威脅」。

沃德爾更說，軟體更新如此頻繁「可能就是（CrowdStrike）沒有進行太多檢測的原因」。

Microsoft 微軟 資安

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