最高235.6％！歐盟對大陸甜味劑徵稅 反傾銷措施立場堅定

（德國之聲中文網）歐盟已對從大陸進口的零卡路裡甜味劑赤蘚糖醇實施臨時反傾銷稅。據歐盟官方公報稱，對大陸最大的赤蘚糖醇生產商，山東三元生物公司的商品，將徵收156.7%的額外關稅。

根據周五晚間發布的法令，歐盟針對其他大陸製造商的出口商品將祭出31.9%至235.6%不等的稅率。這一措施的原因是赤蘚糖醇價格並非由市場力量自由運作決定，而是受到國家干預的顯著影響。

反傾銷稅將初步生效六個月。歐盟表示，赤蘚糖醇主要用作食品和飲料的代糖，可單獨使用或與天然甜味劑如甜菊糖混合使用。因此，它被廣泛應用於餐桌甜味劑、飲料、糖果、烘焙食品和運動營養品中。

歐盟法規中沒有包括新反傾銷稅可能對歐盟甜味劑價格產生影響的預測。這將取決於受影響的進口商或製造商是否將額外成本轉嫁給客戶。

歐盟經常通過增加關稅來應對來自大陸製造商的傾銷價格。本周二（7月16日）歐盟各國就是否對大陸電動車徵收特別關稅一事，進行了前期表決。其中12個國家投了贊成票，4國反對，11國棄權。路透社仍獲悉，法國、義大利和西班牙支持引入特別關稅，而德國、芬蘭以及瑞典則投了棄權票。

針對大陸產赤蘚糖醇的這一最新的反傾銷措施顯示出歐盟在保護本地市場和企業利益方面的堅定立場。赤蘚糖醇作為一種受歡迎的代糖，市場需求逐年上升，而歐盟的這一決定將對進口市場產生深遠影響。

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