川普稱「將會阻止」收購案 日本製鐵為收購美鋼聘龐培歐任顧問

日本製鐵公司今天表明，為推動收購美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司（U.S.Steel），已聘請美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）擔任顧問。

日本讀賣新聞報導，面對11月將舉行的美國總統大選，這項收購案已成為政治問題，日本製鐵有意藉由聘請龐培歐順利推動針對這起收購案的協調工作。

日本製鐵談到龐培歐時說，「他受到（共和黨與民主黨）兩陣營的尊敬，有關美國正面臨的安全保障課題，擁有獨一無二的洞察力」。

日本製鐵表示，「為了利用這次收購更進一步強化美國經濟與國家安全保障，期待合作進行因應」。

目前有看法指出，如果共和黨籍的美國前總統川普（Donald Trump）能在11月大選獲勝，龐培歐有可能重返美國政府擔任要職。龐培歐曾在川普政府擔任過國務卿。

根據美媒報導，龐培歐主張應該和同盟國的日本合作，擴大美國製造業基礎。

不過，日本製鐵這項收購案已遭受美國聯合鋼鐵工會（USW）反對，美國總統拜登對此案同樣抱持審慎態度，川普也主張「將會阻止」收購案。