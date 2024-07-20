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美核融合協會：全球核融合投資增幅連2年下降

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國核融合產業協會在年度調查中指出，全球核融合能源投資金額成長連續第2年出現下降。使得未來可能徹底改變能源產業的核融合技術，仍面臨籌資困難的羈絆。

路透社報導，總部位於華府的核融合產業協會（FIA）表示，這個產業今年獲得的新投資額只增加9億多美元，總額達到約71億美元，不過新投資額的成長幅度低於去年的14億美元及2022年的28億美元。

核融合產業協會執行長霍蘭德（Andrew Holland）說：「過去12個月有看到正面成長，但不足以實現核融合的遠大目標。」並說核融合如要繼續創新，就需要公、私部門協力。

太陽和其他恆星的能量都來自核融合反應，核融合當今在人類社會仍處實驗階段，若能成功將可產出巨大能量，且幾乎不會排放溫室氣體，也不會產生需長期儲放的大量放射性廢棄物

政府與私人實驗室的物理學家正努力透過雷射或巨型磁鐵等技術，將較輕原子融合成更重的原子來複製核融合反應。

困難之處包括要讓核融合反應持續不斷進行、降低啟動反應所需的能量，以及建立系統捕捉能量並送入電網。

在調查中，89%的受訪企業認為核融合將在2030年代末為電網供電，這與他們在2021年首次接受調查時預測的時間相差不遠。但有66%受訪者表示，他們認為資金會是成功的阻礙。

這次共45家核融合企業接受調查，比去年增加2家。

按核融合產業協會說法，好消息是全球公部門投入私人核融合公司的資金成長約為57%，達到4億2600萬美元。美、中、日、英、德等國都在推動核融合發電。

廢棄物 成功

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