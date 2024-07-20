全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳

全球資訊科技（IT）系統19日大當機，網路隨後湧現陰謀論，包括「第三次世界大戰」將至等危言聳聽說法，以及有關一個全球精英集團密謀網路攻擊的謠言。

法新社報導，這是近年來數一數二嚴重的重大當機事故，原因是美國資訊安全公司CrowdStrike於19日凌晨向客戶推送軟體更新，但內容與微軟（Microsoft）Windows作業系統衝突，導致世界各地的設備無法運作，航空公司、銀行、電視頻道和金融機構陷入混亂。

社群媒體平台上瘋傳網路陰謀論，凸顯全球重大事件過後資訊混亂的新常態，尤其許多社群媒體平台已取消原本有助遏制錯誤訊息傳播的措施。

舊稱推特（Twitter）的X平台出現大量毫無證據的貼文，散播有關世界末日的敘事：世界受到邪惡勢力攻擊。

一名用戶在X上寫道：「我曾在某處讀到，第三次世界大戰將主要是一場網路戰。」

全球IT大當機也激發另一種毫無根據的理論，即世界經濟論壇（World Economic Forum）策劃一場全球網路攻擊。世界經濟論壇長久以來一直是陰謀論者的攻擊目標，宣稱這是一個由精英組成的秘密陰謀集團，打著解決全球問題的幌子謀取私利。

為讓網攻理論顯得可信，許多貼文都附上一段世界經濟論壇舊影片連結，內容在警告可能存在「具有宛如COVID般擴散威力的網攻」。

偏偏世界經濟論壇網站上發布的這段影片提醒說，阻止網路威脅瘋傳的唯一方法，是讓數以百萬計易受攻擊的裝置中斷彼此連結，以及中斷網路。

網路安全公司Cyabra副總裁孟德松（RafiMendelsohn）告訴法新社：「在大當機之類的全球重大事件發生後陰謀論擴散，不幸地證明了資訊生態系統本質不穩定。」

「這類事件獨特之處在於社群媒體平台、論壇和通訊應用程式如何促進內容快速傳播，使得各種理論迅速獲得關注並觸及全球受眾。」