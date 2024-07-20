路透：關鍵零組件短缺 美日愛國者飛彈增產受阻

路透社引述4名消息人士說法報導，美國利用日本工廠提高「愛國者」（Patriot）防空飛彈產量的計畫，已因波音公司（Boeing）製造的關鍵零組件短缺而延後。

兩名日本政府官員和兩名業界消息人士告訴路透社，日本三菱重工業公司已按照國防承包商「洛克希德馬丁公司」（Lockheed Martin）的許可，每年生產約30枚「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，可增至60枚左右。

一名知情人士透露，美國希望盡快將全球產量從每年約500枚增加到750枚以上。但官員和業界消息人士說，若未獲更多用於在飛行最後階段引導飛彈的尋標器，日本不可能擴大產量。

一名業界消息人士說，由於尋標器短缺，「三菱重工可能要花數年才能提升產量」。

日本面臨的生產困難，顯示美國在將全球盟友的產業協助和其複雜供應鏈融合上遇到挑戰。

波音公司去年開始將美國的尋標器工廠產量擴張30%，但新增的生產線要到2027年才開始運作。波音沒有說明去年產量有多少，但提到才剛運交第5000個尋標器。

即便有充足的尋標器，要在日本擴大愛國者三型飛彈的年產量到60枚以上，意味著三菱重工必須建構更多產能。

日本政府2022年提出軍事支出倍增計畫，表明將向有意增產的國防企業提供財務協助。但這些補助只適用於供應日本自衛隊所用的設備，不適用於出口。

一名日本政府消息人士說，這意味著三菱重工或美國必須掏錢建造一座新的愛國者三型飛彈製造廠，可能要花數千萬美元以上。

洛克希德馬丁公司僅透過電郵表示，印度太平洋地區是美國和盟友關注的焦點，在這個地區的戰略部署能力對支持嚇阻、維持整備來說至關重要。

日本防衛省和三菱重工都不願置評。

一名美國國防官員說，根據美國陸軍今年6月簽署價值45億美元的合約，飛彈和尋標器的產量都將開始增加。美國陸軍是愛國者系統的主要買家。

美日外交與國防首長將於本月在東京會談，預料議題包括深化國防產業合作，愛國者計畫被視為其中重要一環。