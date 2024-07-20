微軟系統全球大當機 巴西影響不大
全球發生微軟Windows作業系統大規模當機，在各地釀成混亂情況，巴西僅幾家銀行、機場和醫院系統受到衝擊，主因為造成問題的資安公司CrowdStrike在巴西的客戶群較小。
巴西新聞網站g1報導，微軟（Microsoft）Windows作業系統19日大當機造成混亂，美國3大航空公司停飛航班，英國天空新聞網（Sky News）和澳洲廣播公司（ABC）也停播。
當機問題是在針對Windows裝置進行「內容更新」時的一個「缺陷」所造成，該程式由CrowdStrike開發，可作為企業的防毒軟體。
巴西電訊公司Sage Networks技術主管艾約布汗（Thiago Ayub）指出，這次全球性電腦當機對巴西企業的營運沒有造成太大影響，主因是與美國相比，CrowdStrike在巴西的客戶群較小，以及系統更新時間是在巴西凌晨。
這次發生的問題也沒有影響個人電腦，因為受影響的產品版本僅出售給企業使用，Windows的家庭用戶未受到損害。
CrowdStrike是一家美國網路安全公司，價值830億美元，成立於2011年，致力於開發雲端服務技術，以防止針對企業的虛擬攻擊。
CrowdStrike擁有Falcon平台，提供防毒和監視未經授權應用程式工具，以及網路資安威脅調查服務。
根據CrowdStrike說法，這次事件非資安或網路攻擊，也與微軟無關，而是由安全軟體更新錯誤引起，造成「藍白當機畫面」（Blue Screen of Death）；Mac和 Linux系統版本則沒有受影響。
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