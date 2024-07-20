快訊

郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

美國股債房金將受衝擊 預見下一輪川普效應

傻眼！士林某通訊行騎樓天花板從天降 建管處曝「這原因」可罰

微軟系統全球大當機 巴西影響不大

中央社／ 聖保羅19日專電

全球發生微軟Windows作業系統大規模當機，在各地釀成混亂情況，巴西僅幾家銀行、機場和醫院系統受到衝擊，主因為造成問題的資安公司CrowdStrike在巴西的客戶群較小。

巴西新聞網站g1報導，微軟（Microsoft）Windows作業系統19日大當機造成混亂，美國3大航空公司停飛航班，英國天空新聞網（Sky News）和澳洲廣播公司（ABC）也停播。

當機問題是在針對Windows裝置進行「內容更新」時的一個「缺陷」所造成，該程式由CrowdStrike開發，可作為企業的防毒軟體。

巴西電訊公司Sage Networks技術主管艾約布汗（Thiago Ayub）指出，這次全球性電腦當機對巴西企業的營運沒有造成太大影響，主因是與美國相比，CrowdStrike在巴西的客戶群較小，以及系統更新時間是在巴西凌晨。

這次發生的問題也沒有影響個人電腦，因為受影響的產品版本僅出售給企業使用，Windows的家庭用戶未受到損害。

CrowdStrike是一家美國網路安全公司，價值830億美元，成立於2011年，致力於開發雲端服務技術，以防止針對企業的虛擬攻擊。

CrowdStrike擁有Falcon平台，提供防毒和監視未經授權應用程式工具，以及網路資安威脅調查服務。

根據CrowdStrike說法，這次事件非資安或網路攻擊，也與微軟無關，而是由安全軟體更新錯誤引起，造成「藍白當機畫面」（Blue Screen of Death）；Mac和 Linux系統版本則沒有受影響。

巴西 網路攻擊 美國

延伸閱讀

微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟全球大當機！大馬機場櫃檯大排長龍 旅客怨影響行程安排

「漫長的一晚」CrowdStrike執行長道歉了 認更新出包釀微軟大當機

微軟大故障「這產業」受害最深 網路公司軟體出事股價大跌逾16％

相關新聞

資金輪動轉向小型股 史指、那指創4月來最大單周跌幅

美股以收低結束本周，投資人正自今年的大型股贏家輪動轉向規模較小的股票。

微軟大當機 全球航班大亂

微軟昨天發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業大受衝擊，美國聯邦航空總署昨晨對全美三大航空公司下達停飛令，但已...

微軟全球大當機 苦主數百萬戶

微軟Windows作業系統十九日傳出當機災情，全球至少數百萬名用戶的電腦螢幕出現藍、白色當機畫面（ＢＳＯＤ），還會突然自...

Netflix獲利亮眼 優於預期

美國影音串流巨人Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收...

全球IT當機衝擊金融交易 凸顯企業營運轉往雲端的重大風險

全球19日出現規模罕見的資訊科技（IT）系統大當機，災情遍及航空、港口、銀行、餐飲、媒體、電信及公部門等眾多產業，甚至擾...

OpenAI傳找博通開發AI晶片 也曾向世芯提出合作

媒體報導，美國人工智慧（AI）大咖OpenAI正與博通（Broadcom）等晶片設計業者商討合作開發新款AI晶片，以自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。