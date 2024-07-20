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全球IT當機衝擊金融交易 凸顯企業營運轉往雲端的重大風險

經濟日報／ 編譯易起宇葉亭均／綜合外電
全球19日出現規模罕見的資訊科技（IT）系統大當機，原因是微軟雲端服務中斷。 (美聯社)
全球19日出現規模罕見的資訊科技（IT）系統大當機，原因是微軟雲端服務中斷。 (美聯社)

全球19日出現規模罕見的資訊科技（IT）系統大當機，災情遍及航空、港口、銀行、餐飲、媒體、電信及公部門等眾多產業，甚至擾亂全球金融交易，原因是微軟雲端服務中斷，修復後，又有資安業者Crowdstrike的一項軟體更新會導致微軟Windows作業系統當機，凸顯全球企業營運轉往雲端的重大風險。

彭博資訊報導，第一波災情發生在美國當地時間18日稍晚，主因是微軟的Azure和365等雲端服務中斷，影響美國中部的系統，微軟之後回報已修復問題。

然而，19日美國航空、達美航空、聯合航空、愛爾蘭瑞恩航空、日本成田機場、新加坡樟宜機場、印度德里國際機場、荷蘭史基浦機場、匈牙利布拉格機場等航空業參與者陸續出現通訊問題，無法預辦報到登機，造成全球航班大規模延誤與停飛，共超過1,000個航班被取消。

災情隨後蔓延到更多產業，澳洲媒體、銀行及電信業者都出現服務中斷，英國Sky新聞無法實況轉播，日本大阪環球影城出現軟體與票務問題，日本麥當勞因系統故障被迫關閉三成門市。

就連經營倫敦證交所的LSEG集團都因為全球性的技術問題，無法發布新聞與數據，歐洲交易所也表示使用其Trauport電力與天然氣交易平台的客戶在交易時遭遇問題，還有交易員重開機後電腦就出現「藍白死機」畫面，干擾世界各地的石油、天然氣、電力、股票、貨幣及債券交易。

微軟與Crowdstrike19日表示，全球IT系統大故障的原因可能是Crowdstrike的Falcon Sensor威脅監控軟體的更新，會造成Windows系統當機，目前還不清楚起因為何，但Crowdstrike正在部署修正程式。

微軟 機場 雲端服務

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