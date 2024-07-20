Meta擬入股雷朋母公司

臉書母公司Meta Platforms傳出有意入股知名太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）的母公司EssilorLuxottica，以加強進軍智慧眼鏡市場。

綜合彭博資訊、華爾街日報（WSJ）及英國金融時報（FT）的報導，Meta之前與EssilorLuxottica合作推出雷朋智慧眼鏡大獲成功後，正在磋商取得EssilorLuxottica至少3%、最多5%的少數股權，若以當前股價計算，交易金額約45億歐元（49億美元），但知情人士也說，交易最後也可能破局。兩家公司都不評論這個傳聞。

知情人士透露，Meta已從美國反托辣斯監管當局確定，若持股不超過5%，就沒有壟斷問題。美國聯邦貿易委員會（FTC）拒絕置評。

Meta若成功入股EssilorLuxottica，與這家全球最大眼鏡公司的夥伴關係將更深化。分析師指出，Meta能藉由入股EssilorLuxottica，加倍專注於開發擴增實境（AR）和智慧眼鏡。相較於虛擬實境（VR）產品，AR產品出貨數量仍很少，但成長速度會快很多，因生成式人工智慧（AI）與虛擬助理將提高智慧眼鏡做為介面裝置的潛力。

Meta與EssilorLuxottica在2021年合作推出首款「雷朋Meta智慧眼鏡」，但去年10月推出的最新版本銷售超乎預期，用戶不只能用來用鏡框拍照片與聽音樂，還能在臉書與Instagram實況串流直播眼前所見的景色。