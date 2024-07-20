Netflix獲利亮眼 優於預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收預估雖略嫌保守，讓市場略感意外。（美聯社）
Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收預估雖略嫌保守，讓市場略感意外。（美聯社）

美國影音串流巨人Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收預估略嫌保守，讓市場略感意外。Netflix股價19日在美股早盤於平盤附近波動。

Netflix公布，第2季淨利比去年同期成長44%至21.5億美元，每股盈餘4.88美元，營收增長17%至95.6億美元，都高於市場預期，新增的串流付費訂戶更達805萬人，遠多於分析師預估的487萬人。

Netflix上季廣告支持平價方案的訂戶數成長34%，整體全球訂戶年增16.5%至2.777億人。Netflix表示，上季世界各地市場的新增訂戶都優於預期，亞太地區更新增280萬名訂戶。

Netflix表示，廣告支持訂閱方案的顧客數量夠多，明年可望吸引主要的贊助商投放廣告，但預期廣告今、明兩年都不會是營收成長主力。Netflix明年不再公布訂戶數，改為焦於營收、營業利益率及互動率。

展望本季，Netflix預估每股盈餘為5.1美元，高於華爾街預期，但預料營收為97.3億美元，略低於市場預期，新增訂戶數將少於去年同期的876萬戶少，分析師預期是新增518萬戶。

不過，Netflix上調全年營收預估成長區間的下限，現在預測將成長14%~15%，相較下，之前為預估成長13%~15%。

Netflix正聚焦於不同的事業策略，以驅動營收成長，包括更重視廣告支持方案的訂戶成長，也將推出自有廣告平台。共同執行長彼得斯說，隨著Netflix將如期達成明年的訂戶數目標，正把重點轉向廣告變現。

在多數媒體業者苦於吸引顧客為新節目埋單時，Netflix的新增訂戶仍能大幅成長，凸顯該公司仍是串流業界領袖。尼爾森資料顯示，最近一個月裡，Netflix在美國電視收看占比攀升至超過8%，是其他串流業者的兩倍多。

廣告 美國 華爾街

延伸閱讀

諮商方案接住年輕族群 準大一生「終於有人好好對話」

Netflix《怪奇物語》第五季幕後花絮搶先看！鐵四角再度重聚同寫最精彩的結局

動畫片強攻大銀幕前3名 「腦筋急轉彎2」奪冠

全力播種！荷蘭男15年來「瘋狂捐精」 至少550名骨肉遍布全球

相關新聞

微軟全球大當機 苦主數百萬戶

微軟Windows作業系統十九日傳出當機災情，全球至少數百萬名用戶的電腦螢幕出現藍、白色當機畫面（ＢＳＯＤ），還會突然自...

「漫長的一晚」CrowdStrike執行長道歉了 認更新出包釀微軟大當機

微軟19日發生全球大規模當機，導致世界各地商店、機場和車站等設施系統受到影響。根據路透看到網路安全公司CrowdStri...

美股道瓊早盤跌逾200點！台積電ADR摔2.7% 全球當機重挫CrowdStrike

美股19日早盤開低，投資人持續撤離晶片股和大型科技股，同時評估全球大當機的後續影響。道瓊跌219.71點或0.54%，標...

微軟大當機 全球航班大亂

微軟昨天發生大規模當機，導致全球電腦系統陷入混亂，航空業大受衝擊，美國聯邦航空總署昨晨對全美三大航空公司下達停飛令，但已...

Netflix獲利亮眼 優於預期

美國影音串流巨人Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收...

全球IT當機衝擊金融交易 凸顯企業營運轉往雲端的重大風險

全球19日出現規模罕見的資訊科技（IT）系統大當機，災情遍及航空、港口、銀行、餐飲、媒體、電信及公部門等眾多產業，甚至擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。