Netflix獲利亮眼 優於預期

美國影音串流巨人Netflix上季獲利、營收及新增訂戶數都優於市場預期，顯示推出有廣告支持的平價訂閱方案奏效，但本季營收預估略嫌保守，讓市場略感意外。Netflix股價19日在美股早盤於平盤附近波動。

Netflix公布，第2季淨利比去年同期成長44%至21.5億美元，每股盈餘4.88美元，營收增長17%至95.6億美元，都高於市場預期，新增的串流付費訂戶更達805萬人，遠多於分析師預估的487萬人。

Netflix上季廣告支持平價方案的訂戶數成長34%，整體全球訂戶年增16.5%至2.777億人。Netflix表示，上季世界各地市場的新增訂戶都優於預期，亞太地區更新增280萬名訂戶。

Netflix表示，廣告支持訂閱方案的顧客數量夠多，明年可望吸引主要的贊助商投放廣告，但預期廣告今、明兩年都不會是營收成長主力。Netflix明年不再公布訂戶數，改為焦於營收、營業利益率及互動率。

展望本季，Netflix預估每股盈餘為5.1美元，高於華爾街預期，但預料營收為97.3億美元，略低於市場預期，新增訂戶數將少於去年同期的876萬戶少，分析師預期是新增518萬戶。

不過，Netflix上調全年營收預估成長區間的下限，現在預測將成長14%~15%，相較下，之前為預估成長13%~15%。

Netflix正聚焦於不同的事業策略，以驅動營收成長，包括更重視廣告支持方案的訂戶成長，也將推出自有廣告平台。共同執行長彼得斯說，隨著Netflix將如期達成明年的訂戶數目標，正把重點轉向廣告變現。

在多數媒體業者苦於吸引顧客為新節目埋單時，Netflix的新增訂戶仍能大幅成長，凸顯該公司仍是串流業界領袖。尼爾森資料顯示，最近一個月裡，Netflix在美國電視收看占比攀升至超過8%，是其他串流業者的兩倍多。