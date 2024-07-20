獲輝達加碼持股…機器人新創股價狂飆

申報資料顯示，輝達（NVIDIA）持有為物流業者開發自動送貨機器人的Serve機器人公司股權，激勵Serve機器人股價19日在美股早盤狂漲逾60%。

輝達在提交給證管會的申報資料顯示，輝達去年7月31日以每股4美元價格，收購Serve機器人6萬2,500股，總額為25萬美元，擴增持股到267萬6,904股。

輝達今年4月在Serve機器人首度公開發行股票（IPO）時再度出手，將6%的可轉換本票轉換為Serve機器人的普通股，以每股2.42美元的轉換價格，取得105萬129股的Serve機器人股票，總價值相當於約254萬美元。

這些交易反映輝達的戰略投資，以及與Serve機器人之間的關係。輝達持續擴增科技與運輸業的持股組合，至少2023年以來就是Serve機器人的投資人。這家自動送貨機器人業者的最大股東與戰略夥伴還包括Uber子公司Postmates。

Serve機器人已大步擴張，拓展在洛杉磯韓國城的自動送貨事業，並更新與Ouster之間的光學雷達供應協議，以升級旗下機器人的感應器，同時強化與Magna國際公司的合作關係。