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微軟全球大當機！大馬機場櫃檯大排長龍 旅客怨影響行程安排

中央社／ 吉隆坡19日專電
微軟發生全球大當機，導致全球電腦系統陷入混亂。 歐新社
微軟發生全球大當機，導致全球電腦系統陷入混亂。 歐新社

微軟今天發生全球大當機，馬來西亞航空、亞航和馬來西亞機場控股公司等營運雖未受影響，但機場櫃檯大排長龍，大批旅客排隊等待報到，也有抱怨系統當機影響行程安排。

微軟（Microsoft）今天大規模當機導致全球電腦系統陷入混亂。大馬官方馬新社（Bernama）等媒體報導，大當機導致歐洲、美國和澳大利亞機場受到影響，馬來西亞機場控股公司（MAHB）則照常營運。

廉航亞洲航空（AirAsia）雖內部系統出現故障，但沒有取消航班；馬來西亞航空公司（MalaysiaAirlines）也未受影響。

報導認為，目前雖沒有航班取消，但飛往受系統故障影響的目的地航班可能會受到影響。飛螢航空（FireFly）也受到當機影響。

馬來郵報（Malay Mail）報導，吉隆坡國際機場櫃檯出現大排長龍情況。

吉隆坡國際機場第二航廈（KLIA 2）櫃檯從今天下午起出現排隊人潮，大批旅客看到媒體報導後雖提早到機場，仍無法使用自助報到系統，只能依序在航空公司櫃檯前排隊報到。

記者傍晚實際走訪吉隆坡國際機場，發現許多旅客因長時間排隊等候，只能坐在椅子上或地上休息，也有等候搭機的婦女利用空檔拿起奶瓶餵著襁褓中嬰兒，另有民眾坐在行李推車上滑手機或看劇。

排隊在人潮之中的旅客阿里（Ali）說，今天受到微軟系統大當機影響，嚴重影響他飛往下一個目的地的行程，導致原本安排的商務活動被迫取消；一名印尼旅客抱怨原本是快樂旅程，變成只能被迫在機場排隊等待人工劃位，另有坐在旁邊餐廳用餐的旅客說，由於不斷接獲飛機延後通知，只好先用餐。

機場服務人員不斷接到旅客抱怨，卻也無能為力。

通往機場的機場快線（KLIA Express）宣布由於故障原因，無法透過手機、網路購票，旅客只能在櫃檯購票。

馬來西亞機場控股公司在臉書更新貼文說，馬來西亞機場網絡雖未受當機影響，但部分航空公司合作夥伴仍受影響，旅客需要向航空公司查看有關航班的最新消息。

另外，馬來亞鐵道公司（KTMB）今天在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，說明售票與客服系統出現故障，並全力修復。

微軟 機場 馬來西亞

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