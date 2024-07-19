民主黨換誰上陣都無妨？亞洲投資人不在意 「川普交易」將持續發酵

美國民主黨冀望陣前換將或許能保住執政權，但亞洲投資人對此並不在意，他們想的是，若拜登退選，「川普交易」有望持續發酵。

彭博資訊報導，全球投資人認為，在共和黨主政下、對關稅、移民、及財政赤字方面的政策，將推升美元和債券殖利率，並為銀行、醫療保健、能源、永續和移動出行類股創造有利環境；人民幣、台幣、墨西哥披索等貨幣可能貶值、而中國大陸股指、南韓電池製造商的股價均承受壓力。

另外，若拜登退選後，民主黨未立即提名接棒人選，股市的短期波動性可能急劇攀升。

新加坡海峽投資控股公司基金經理人巴拉加瓦說：「如果拜登退選，將加強川普的聲勢」、「這可能對亞股不利，特別是陸股。」

儘管拜登獲得民主黨提名的可能性正在下滑，前總統川普的支持率仍在上升。市場預期，換副總統賀錦麗上陣的勝選機率更高，但川普仍最有望入主白宮。

日本生命基礎研究所資深經濟學家上野剛志、東京三菱日聯銀行全球市場研究主管井野鐵兵皆認為，對支持川普重返白宮的交易員來說，賀錦麗代表民主黨出戰不足為懼。井野鐵兵說，若賀錦麗成為總統候選人，不會改變川普的主導態勢，將延續「川普交易」的熱度。

Baird股票研究公司認為，川普在上一任期加劇對中貿易戰，若二進白宮，可能推動類似議程，這有望嘉惠太陽能技術業者First Solar、鋰生產商雅保（Albemarle）、電動車製造商Rivian、稀土業者MP Materials。

Wedbush分析師艾夫斯說，川普可能取消對電動車的租稅優惠，但對具備規模與市場範圍優勢的特斯拉來說，政府取消補貼反而是利多，而且川普對中的強硬立場也可能阻止陸製電動車湧入美國。