微軟大當機害全球陷入混亂 外媒稱史上規模最大前所未見
微軟Windows作業系統今天大當機，全球各地電腦陷入混亂，外媒形容，這是「全球前所未見最嚴重IT當機」，或是「史上最大規模IT當機」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這起「全球前所未見最嚴重IT（information technology資訊科技的簡寫）當機」今天引發全世界混亂，包括航空與鐵路運輸停擺。
此外．英國「曼徹斯特新聞晚報」（ManchesterEvening News）報導，今天上午發生的連串重大技術故障，被形容為「史上最大規模IT當機」。
英國「金融時報」（Financial Times）報導，這起「歷來最大規模的IT當機之一」重創全球企業，範圍涵蓋從航空公司到金融服務業與媒體集團，並造成嚴重的破壞。
「澳洲富比世」（Forbes Australia）報導，網路安全顧問韓特（Troy Hunt）表示：「這是IT史上最大的當機，基本上這就是我們所有人憂慮的千禧蟲（Y2K），只是它這次果真發生了。」
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