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「漫長的一晚」CrowdStrike執行長道歉了 認更新出包釀微軟大當機
微軟19日發生全球大規模當機，導致世界各地商店、機場和車站等設施系統受到影響。根據路透看到網路安全公司CrowdStrike對客戶發出的警報，該公司坦承是旗下軟體更新出包，導致微軟Windows系統當機呈現藍畫面。CrowdStrike執行長柯茲（George Kurtz）接受美國NBC訪問時承認了這一點並道歉，也表示這次的大規模當機並非因為網路攻擊。
柯茲表示：「我們深感抱歉。這次更新存在軟體錯誤導致微軟作業系統當機。我們很快發現這點並糾正這個問題。」
柯茲接著被問道，為何僅僅一次更新能導致這種全球性的混亂。他回答稱：「我們必須追溯並觀察發生了什麼事。我們的系統總是在尋找來自對手的最新攻擊。」
柯茲也被問到這次微軟當機是否有可能是因為網路攻擊。他說：「這不是網路攻擊，這次事件和內容更新有關。」
柯茲說他和他的團隊度過「漫長的一晚」，但系統最終已被修復。至於一切何時能恢復正常，柯茲表示有些用戶需要等待。
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