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好市多「緊急食物桶」在美大受歡迎 為天災、世界末日做準備

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
好市多（Costco）近日推出「緊急食物桶」，在美大受歡迎。美聯社
好市多（Costco）近日推出「緊急食物桶」，在美大受歡迎。美聯社

氣候變遷加劇帶來難以預測的天然災害，美國量販店巨擘好市多（Costco）近日推出「緊急食物桶」，讓具有求生意識的消費者趨之若鶩。

衛報報導，好市多近期推出一款由Readywise公司製造、80美元左右的「緊急食物桶」，內含150份包裝食品，如義大利麵、蔬菜、照燒飯、起司通心粉、布丁、玉米片和「柳橙綜合飲」等。最值得一提的是，它的有效期限長達25年。

好市多網站上的產品介紹如下：「在這個不可預測性已成常態的世界，我們的食品組合是因應緊急情況的要角」。「試想突如其來的極端天氣、無預期的轉職挑戰，或令人不安的糧食短缺；此時，擁有可靠的營養來源，足以扭轉一切」。

光是今夏的大型洪患，就造成美國中西部居民受困家中，或被迫遷離。颶風貝羅（Beryl）也造成休士頓居民無電可用、冰箱內的食物腐敗。

該產品宣稱具備「80份豐富的主餐和配菜、30份營養早餐，外加40份飲品；備餐容易，只需加水」。社群媒體上一些使用者將該商品取名為「末日包」（doomsday kit）或「世界末日晚餐包」（apocalypse dinner kit）。

食譜作家艾斯納（Jeffrey Eisner）表示從未看過這樣的東西。他說「天塌下來的時候，只要你有Readywise的食物備品，就毋須擔心」。

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