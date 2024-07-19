柏林機場因「技術問題」停擺 澳洲IT系統也出狀況
在多國回報出現大規模IT故障之際，一位發言人告訴法新社，德國柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）今天上午由於發生「技術問題」，航班暫停。
這名發言人表示：「登機手續辦理受到延誤，不得不取消上午10時之前的航班。」但她補充說，無法確定航班何時恢復。
這次全球大規模停擺也對澳洲各地IT系統造成嚴重破壞。澳洲國家廣播公司、最大國際機場和一家大型電信公司都回報出現問題。
柏林學校放假的第一個週末即將到來，卻在此時發生大停擺。
由於服務出狀況，美國科技巨頭微軟（Microsoft）表示，正在採取「緩解措施」。
英國最大的鐵路營運商今天早上也示警，火車班次可能會因IT系統問題而取消。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言