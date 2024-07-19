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柏林機場因「技術問題」停擺 澳洲IT系統也出狀況

中央社／ 柏林19日綜合外電報導
德國柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）由於發生「技術問題」，航班暫停。 法新社
德國柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）由於發生「技術問題」，航班暫停。 法新社

在多國回報出現大規模IT故障之際，一位發言人告訴法新社，德國柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）今天上午由於發生「技術問題」，航班暫停。

這名發言人表示：「登機手續辦理受到延誤，不得不取消上午10時之前的航班。」但她補充說，無法確定航班何時恢復。

這次全球大規模停擺也對澳洲各地IT系統造成嚴重破壞。澳洲國家廣播公司、最大國際機場和一家大型電信公司都回報出現問題。

柏林學校放假的第一個週末即將到來，卻在此時發生大停擺。

由於服務出狀況，美國科技巨頭微軟（Microsoft）表示，正在採取「緩解措施」。

英國最大的鐵路營運商今天早上也示警，火車班次可能會因IT系統問題而取消。

微軟 德國 柏林 澳洲 航班

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