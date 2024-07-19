國際能源總署：再生能源發電量 預計2025年超越燃煤發電
國際能源總署（International Energy Agency, IEA）今天表示，全球再生能源發電量預計於2025年首次超越燃煤發電量。
法新社報導，全球今年和明年的電力需求預計各增加4%；2023年則是2.5%。
總部位於巴黎的IEA表示，若不計2007年爆發次級房貸危機後和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦這兩個時期，今年的電力需求年增率預料會是2007年以來最高。
IEA能源市場及安全部主任貞森惠佑（KeisukeSadamori）表示，電力需求飆升反映「電力在全球經濟中扮演的角色日益吃重，及嚴重熱浪造成的衝擊」。
IEA強調，水力、太陽能、風能以及其他再生能源，占今年全球能源供應比重預計達到35%，將高於2023年的30%。光是太陽能發電預料就能滿足2025全年電力需求成長的一半，風電預料能滿足另外25%需求。
然而，IEA指出，隨著中國和印度用電量飆升，煤炭用量恐怕降不下來。在今年，印度各地面臨熱浪，預料推升其電力需求上升8%；中國電力需求則預計增加6%。
歐洲今年的電力需求預估將增加1.7%。美國去年冬季較溫暖，致使供暖需求下降，但隨著人工智慧（AI）蓬勃發展促使美國各地紛紛興建大型資料中心，美國今年的用電量預估增加3%。
貞森惠佑在聲明中表示：「看到潔淨能源在能源組合的占比持續升高，令人感到鼓舞，但需要大幅加快成長腳步，才能達成國際能源與氣候目標。」
他不忘敦促各國官員提高能源效率標準，「使冷卻需求增加對電力系統造成的衝擊降低」。
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