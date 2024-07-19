市場關注美大選不確定性和大陸經濟 亞股跌多漲少

美國11月總統大選的不確定性和中國經濟令人憂心等因素，抵銷市場對美國降息的希望，亞股今天跌多漲少。

法新社報導，先前媒體報導，白宮正考慮打擊向中國提供晶片技術的公司，加上美國前總統川普（Donald Trump）聲稱美國協助台灣抵禦中國，因此台灣應向華府支付保護費後，投資人已感到緊張不安。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員近幾日表示他們已準備開始降息，帶動股市持續健康地上漲。美國昨天公布的上週初領失業救濟金人數高於市場預期，為聯準會採取行動提供新空間。

然而，有報導指出白宮對供貨給中國的半導體企業發出警告，加上川普聲稱台灣應該交保護費一說，拖累今年來主導股市大漲的科技股重挫。

在11月美國總統大選方面，民主黨將提名誰與川普競爭白宮大位的不確定性也日益升高。在總統拜登（Joe Biden）一連串失言和電視辯論表現欠佳，引發外界質疑他的健康狀況後，要求他退選的聲浪愈來愈高。

「紐約時報」（The New York Times）引述幾名與拜登親近的人士報導，他們認為拜登已開始接受自己無法獲勝、可能必須退選的事實。其中一人說道，「事實正擺在眼前」。

此外，各界密切注意的中共三中全會於昨天閉幕，會中並未對中國經濟提出任何具體的支持方式。由於缺乏經濟政策方面的細節，港股今天收低，上海股市小幅收漲。

東京、雪梨、首爾、新加坡、曼谷、台北、威靈頓及雅加達等地股市均收低。