微軟全球大當機！航空公司改「人工劃位」 新加坡機場湧排隊人潮

微軟今天發生全球大當機，因電腦系統無法作業，新加坡樟宜機場的部分航空公司下午採人工劃位報到，出境大廳出現排隊人潮。

微軟（Microsoft）今天大規模當機導致全球電腦系統陷入混亂，影響範圍包括部分航班登機手續及企業營運。亞洲新聞台（Channel News Asia）、聯合早報等媒體報導，這起微軟作業系統Windows當機問題，與網路安全公司CrowdStrike有關。

CrowdStrike指出，收到許多「藍白當機畫面（Bluescreen of death）」回報，顯示作業系統出現狀況。

樟宜機場下午在臉書發文表示，由於全球範圍的當機影響許多IT系統，樟宜機場部分航空公司登機流程以手動進行。

樟宜機場指出，機場地勤人員正為旅客，特別是即將出發的旅客提供協助，對於造成不便表達歉意。

樟宜機場出境大廳的部分櫃檯出現排隊人潮，受影響的航空公司包含酷航、捷星及亞洲航空（AirAsia）等。

新加坡航空公司也在臉書發文表示，新航航班沒有受到影響，航班正按計畫進行營運，並正與合作夥伴密切合作以盡快解決該問題。