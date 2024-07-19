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微軟大故障「這產業」受害最深 網路公司軟體出事股價大跌逾16％

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。美聯社
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。美聯社

全球性的IT故障問題19日導致許多行業營運受到擾亂，包括航空公司停飛、一些廣播訊號中斷，以及從銀行到醫院都遇到系統問題。

根據路透看到網路安全公司CrowdStrike對客戶發出的警報，該公司坦承是旗下軟體「Falcon Sensor」導致了微軟Windows系統當機呈現藍畫面。這項警報在台灣時間19日下午1點30分發出，該公司也提供了修正這項問題的手動修正方法。

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澳洲國家網路安全協調員麥金妮絲辦公室在X上發文表示，目前沒有資訊顯示這次故障是場網路安全意外。

這場故障造成的影響十分廣闊且深遠，其中又以旅遊業受害最深。包括東京、阿姆斯特丹、柏林和多座西班牙機場也都傳出系統問題和延誤。美國航空、達美航空和聯合航空等多家美國航空公司都因通訊問題停飛，歐洲最大航空公司瑞安航空也警告其訂位系統出問題。

在英國，許多醫療機構都在X上表示其掛號系統當機，該國主要新聞廣播公司之一的Sky News也無法播放新聞。

從澳洲、印度到南非等許多國家的銀行和其他金融機構都出現服務中斷，倫敦證交所集團（LSEG）也通報其數據和新聞平台Workspace出現當機。

目前還無法釐清是否所有回報當機都與CrowdStrike問題有關，或者是否還有其他問題。微軟19日盤前股價下跌約2%，CrowdStrike大跌逾16%。

微軟 網路 美國航空 航空公司

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