不僅航空和銀行！微軟雲端服務全球大故障 連倫敦證交所都出問題

微軟線上服務故障導致的災情傳遍全球，不只是航空公司和銀行服務出問題，就連倫敦證交所也發生技術問題。

彭博資訊報導，這次第一波災情，發生在美國當地時間18日稍晚，主因是微軟的Azure和365等服務發生故障。總部位在丹佛的航空公司Frontier受到微軟服務故障的影響，停飛超過兩個小時，直到紐約時間晚上11時才開始恢復航班。

經營倫敦證交所的LSE集團表示，該公司經歷了全球性的技術問題，導致無法發布新聞。在亞洲，日本用戶於19日下午陸續回報微軟的雲端辦公室套裝軟體Microsoft 365等服務故障。孟買的航空公司和香港機場也都改回用手動方式替乘客處理報到。

有部分最新發生的問題發生在微軟表示已解決Azure雲端服務故障之後。微軟公司的狀態頁稍早顯示Azure和微Microsoft 365經歷了數小時的問題。

微軟發言人表示，該公司正在詳查這些回報的故障和問題。