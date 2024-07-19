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受微軟當機影響？美三大航空遭遇通訊問題 發布「全球停飛令」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架達美航空飛機10日從美國紐約的拉瓜迪亞機場起飛。資料照片。美聯社
一架達美航空飛機10日從美國紐約的拉瓜迪亞機場起飛。資料照片。美聯社

美國ABC新聞報19日報導，根據美國聯邦航空管理局（FAA）當地時間早上發出的警報，美國航空、聯合航空和達美航空已要求該機構，對所有航班發布全球地面停飛令（Ground stop）。

FAA告訴飛航管制員，轉告正在飛行的機師上飛行員，航空公司目前正面臨通訊問題。同時，飛行中的航班將留在空中，但美航、聯航或達美的航班不得起飛。

目前尚不清楚通訊問題的嚴重程度，以及是否受到微軟系統當機影響。微軟表示，美東時間18日晚間6時左右開始，其雲端運算服務Azure，在美國中部多地出現問題，他們同時也在調查影響微軟365（Microsoft 365）應用程式與服務的原因。

澳洲墨爾本機場表示，正「面臨全球技術問題」，影響他們的登機程序。據報導，進一步的細節尚未公布。

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