日本上半年1778萬遊客創歷史新高 台灣排第3

受日圓匯率疲軟影響，造訪日本的遊客人數大增，今年1月至6月訪日外籍觀光客累計約1778萬人次，較疫情前增加，也創下歷史新高紀錄。台灣遊客排在韓國、中國之後，位居第3。

「日本經濟新聞」報導，如果觀光客持續增長，今年有望突破3500萬人次，距離日本政府在2016年設下的「4000萬人次」目標就不遠了。然而，訪日客不斷增加，也帶來接待人手不足、觀光景點擁擠、違反禮儀的行為層出不窮等負面影響。

日本政府觀光局（JNTO）今天公布6月訪日人數，觀光廳公布4月至6月訪日客消費額。

根據統計，今年上半年訪日本的遊客人數為1777萬7200人次，打破2019年的1663萬3614人次紀錄，創歷史新高，比2023年成長66%。6月單月訪問人次為313萬5600人，連續4個月突破300萬人次。

根據國家與地域別統計，今年上半年訪問日本的外籍觀光客人數最多的是韓國，444萬多人，接著依序為中國（306萬多人）、台灣（297萬多人）與美國。美國有134萬人次訪日，是疫情爆發前2019年的1.5倍。

受日圓疲軟影響，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解禁後，來自歐美的觀光客人數持續增長。相較下，中國觀光客今年上半年僅有307萬人次訪問日本，僅為疫情前2019年同期的68%。

若從目前增加趨勢推算，今年訪日客人數有望達到3500萬人次，能打破2019年創下的3188萬人次紀錄，距離日本政府在2016年設下的4000萬人次目標近了一些。

此外，今年4月至6月的訪日外國人消費額為2兆1370億日圓，創下單季最高紀錄。1月至6月合計消費額為3兆9070億日圓，是2019年同期的1.6倍。根據觀光廳推估，2024年全年度可能達到8兆日圓（約新台幣1兆6606億元）。

不過，觀光客人數迅速增加，也帶來「觀光公害」（overtourism，又稱「超限旅遊」）問題，且明顯集中在東京、京都等3大都會圈。日本首相岸田文雄今天在內閣會議指示相關部會加強力度，吸引遊客前往更多地方旅遊，防止過度集中。

具體措施方面，目前海外航空公司因為地方機場無法確保燃油等因素，新開、加開計畫每週約有140架次航班被放棄，因此除了要求製油所提高燃料產量外，也要提高燃油進口量。

日本政府也要縮短外國旅客入境耗費的時間，將導入「機場入境事先確認」制度，預計明年1月起以台灣旅客為對象，率先實施新措施。